Toyota вперше покаже повну комерційну лінійку в Європі

Як йдеться на сайті Toyota, це буде перша така масштабна присутність виробника на IAA Transportation Hannover. Виставковий подіум комерційних автомобілів Toyota на виставці IAA Transportation 2024 займе 700 квадратних метрів, де буде представлена повна професійна лінійка бренду.

Після запуску Proace Max підрозділ Toyota у Європі вперше буде присутня в сегменті великих фургонів.

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Новий Proace Max у версії з електричним приводом задовольнить всі можливі вимоги з великою кількістю варіантів переобладнання. Крім усього іншого, з заводу доступні версії з бортами, шасі та самоскиди, а подальші спеціальні адаптації можуть бути зроблені меншими компаніями.

Випущені цьогоріч оновлений середньорозмірний фургон Proace, компактний Proace City та варіанти легкових автомобілів Verso мають сімейний дизайн. Крім того, пікап Hilux вперше отримає гібридну систему 48 В, яка забезпечує ефективність із подальшим покращенням водіння як у місті, так і на бездоріжжі.

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Частина стенда Toyota буде присвячена рішенням для водневої мобільності, включаючи прототип Fuel Cell Hilux і системи паливних елементів, які можуть бути надані стороннім OEM-виробникам для інтеграції у вантажівки, автобуси та інші транспортні засоби.