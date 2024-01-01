В Украине начались продажи нового поколения Toyota Land Cruiser Prado

С начала ноября 2024 года в Украине начались продажи нового Toyota Land Cruiser Prado. В этом году модель празднует свое 70-летие, поэтому внутренний и внешний дизайн нового Land Cruiser Prado выполнен в сочетании современного и традиционного.

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Классический силуэт нового Prado выражен традиционной горизонтальной осью с длинным капотом и короткими передними свесами, а прямоугольная кабина усиливает ощущение комфорта внутри благодаря увеличенному пространству.

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Заботясь об уюте пассажиров, разработчики нового Land Cruiser Prado уделили не меньше внимания и комфорту водителя. Автомобиль оснащен удобной цифровой панелью приборов и мультимедийным дисплеем с характерной для модели широкой зоной консоли. Все элементы управления расположены в поле обзора и в пределах быстрого доступа, чтобы усилить комфорт вождения и подчеркнуть высокую функциональность нового авто.

Капот Land Cruiser Prado имеет приподнятые края для лучшего управления автомобилем. В то же время его центральная часть занижена, что улучшает обзор и уменьшает слепую зону для безопасного вождения. В различных комплектациях Land Cruiser Prado предлагается с легкосплавными дисками в 18 или 20 дюймов, а ряд аксессуаров позволит укомплектовать автомобиль мечты персонализированным дизайном. Также модель имеет увеличенное багажное пространство для перевозки еще большего количества вещей.





Значительные обновления претерпел не только дизайн нового Land Cruiser Prado. Внедорожник укомплектован 2,8-литровым турбодизельным силовым агрегатом. Этот четырехцилиндровый двигатель обеспечивает максимальную мощность в 205 л.с. и максимальный крутящий момент в 500 Нм, что позволяет буксировать грузы весом до 3 500 кг. Кроме того, модель доступна и с новым турбодвигателем мощность в 282 л.с. и крутящим моментом в 430 Нм.

В обоих случаях Land Cruiser Prado поставляется с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Direct Shift, что повышает ходовые качества и позволяет экономить топливо. А для улучшения удовольствия от вождения Land Cruiser Prado оснащен электрическим усилителем руля (EPS), впервые представленным в линейке Land Cruiser.

Среди других весомых преимуществ нового Land Cruiser Prado - система поддержания постоянной скорости при движении по бездорожью (Crawl Control) с выбором одной из пяти доступных скоростей для различных дорог, а также система выбора режимов движения по различным типам поверхности Multi-Terrain Select (MTS) и монитор панорамного обзора (PVM) для гибкости управления и маневренности автомобиля в любом месте.

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Система безопасности также была усовершенствована. Кроме того, что новый Land Cruiser Prado имеет прочную конструкцию, он демонстрирует и чрезвычайную надежность вождения благодаря комплексному пакету систем Toyota Safety Sense. Все функции значительно модернизированы, чтобы гарантировать спокойствие на дороге и минимизировать возможность аварий.

Среди последних обновлений - возможность предотвращения столкновений на перекрестках; система торможения ускорения; система помощи при экстренном вождении и система экстренной остановки движения и тому подобное.