В яких регіонах України продають найдешевші вживані автомобілі

На основі даних агрегатора Automoto.ua, який збирає дані з більшості сайтів оголошень про продаж автомобілів в Україні, Інститут досліджень авторинку визначив регіони з найвищими та найнижчими середніми цінами.

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Середня ціна в оголошеннях

За підсумками грудня 2024 року середня ціна усіх пропозицій про продаж легковиків в оголошеннях склала $6300 - порівняно високе значення (тривалий час цей показник був на рівні $5500). Збільшення середньої ціни насамперед спричинене тенденцією перетікання бюджетних пропозицій з великих сайтів у соцмережі.

У розрізі окремих регіонів найближчими до середнього значення у грудні були Івано-Франківська область ($6500), та Одеська і Чернівецька області з однаковим показником $5900.

Де найвищі ціни

Київська область та Київ — середня ціна автомобіля тут становить $8400, що є найвищим показником по Україні. Це пояснюється високим попитом у столиці та прилеглих районах, більшими доходами населення та загальною порівняно вищою активністю автосалонів і дилерів.

— середня ціна автомобіля тут становить $8400, що є найвищим показником по Україні. Це пояснюється високим попитом у столиці та прилеглих районах, більшими доходами населення та загальною порівняно вищою активністю автосалонів і дилерів. Львівська область — середня ціна становить $7999. Львів є економічно активним регіоном із великим попитом на автомобілі, включаючи імпортовані з Європи.

— середня ціна становить $7999. Львів є економічно активним регіоном із великим попитом на автомобілі, включаючи імпортовані з Європи. Волинська область — середня ціна сягає $7000. Близькість до кордону сприяє великому обсягу імпортованих автомобілів, що впливає на ціновий рівень.

Де найнижчі ціни

Херсонська область — середня ціна автомобіля складає лише $2900 доларів США, що є найнижчим показником. Це можна пояснити економічними труднощами регіону та меншою платоспроможністю населення.

— середня ціна автомобіля складає лише $2900 доларів США, що є найнижчим показником. Це можна пояснити економічними труднощами регіону та меншою платоспроможністю населення. Донецька область — середня ціна автомобілів тут становить $3000, що також пов'язано з економічною нестабільністю та зменшеним попитом через воєнні дії.

— середня ціна автомобілів тут становить $3000, що також пов'язано з економічною нестабільністю та зменшеним попитом через воєнні дії. Запорізька, Кіровоградська та Луганська області — середня ціна у них сягає $4200. Хоча показник трохи вищий за попередні два регіони, він все одно залишається одним із найнижчих по країні.

Регіони з найвищими цінами на автомобілі мають спільні риси: економічна активність, вищий рівень доходів населення та близькість до кордонів, що сприяє імпорту авто. В той самий час регіони з найнижчими цінами теж мають спільні риси: часткова окупація територій та близькість до зони воєнних дій; менша поширеність бізнесу з імпорту авто із-за кордону, менша кількість населення.