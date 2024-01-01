Какие самые дешевые дизельные автомобили можно купить в Украине

Какие дизельные легковушки украинские продавцы предлагали чаще всего в 2024 году? Именно это и определили аналитики Института исследований авторынка.

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Самые доступные дизельные легковушки в Украине на вторичном рынке. График ИДА

Лидеры рейтинга по цене

Opel Vectra - несмотря на то, что модель уже снята с производства, а те экземпляры, которые еще эксплуатируются, имеют средний возраст 21,5 года. Статистика свидетельствует, что предложений с "Вектрами" еще достаточно. Эта же модель оказалась самой дешевой в списке - средняя цена дизельной версии составляет $3500.

Peugeot Partner - пусть это не вполне легковушка, скорее данная модель ближе к сегменту LCV, однако в Украине подобные минифургоны часто используют как универсальные транспортные средства - для работы и семейных поездок. Учитывая то, что управлять ими разрешается с категорией "В" в водительском удостоверении, зачислять на этот раз подобные варианты к легковушкам. Так что, если не пугает средний возраст в 16,4 года, а бюджет около $3950 - можно рассматривать эту модель.

Citroen Berlingo - фактически, это "родственник" фургона (по компоновке кузова), который занял в нашем списке второе место. Несколько меньший средний возраст (15,4 года), но и выше средняя цена - $4250 за это дизельное универсальное авто.

Цены, возраст и производители

Цены: В этом списке большинство автомобилей имеют среднюю цену до $6300, среднее значение для двадцатки - $5220.

Средний возраст: Самый молодой автомобиль в списке - Skoda Fabia (13,8 года), самый старший - Opel Vectra, 21,5 года, он же возглавляет список по цене.

Популярные производители: Чаще всего в списке встречаются модели европейских производителей, среди них только две японские модели - Nissan X-Trail и Mazda 6. Также интересно то, что среди двадцати вариантов шесть – это легковые фургоны или бусы.

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Особенности сегмента

Несмотря на экономичность, у старых дизельных авто есть существенные недостатки. При высоких пробегах обслуживание дизеля обычно обходится дороже, чем аналогичных по объему, мощностью и количеством цилиндров бензиновых двигателей. Поэтому приведенный здесь рейтинг следует воспринимать лишь как начальный ориентир, если вы обдумываете покупку недорогого дизельного авто.

Чтобы впоследствии не столкнуться со значительными затратами на ремонт, сначала следует проверить историю конкретного автомобиля (правдивость показаний его одометра), провести детальную диагностику технического состояния на специализированной СТО.

Методика исследований

Исследовав массив объявлений на основных интернет-площадках с помощью агрегатора Automoto.ua, аналитики института исследований авторынка определили самые доступные модели с дизельными двигателями, представленные на нашем вторичном рынке. При этом во внимание принимались только те варианты, с которыми в течение 2024 года было создано не менее 3 тысяч объявлений.