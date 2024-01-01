Renault открыла первый завод по восстановлению подержанных авто в Польше

Как сообщает Samar.pl, предприятие Renault renew Factory в Польше – это первый проект такого типа в Европе, реализован Renault Group в сотрудничестве с авторизованным сервисным центром марки. Оно расположено в Сенкоцине и имеет общую площадь в 2200 квадратных метров.

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Сообщается, что клиенты смогут получить полные услуги по восстановлению кузова и других частей авто с использованием новейших технологий и специализированных инструментов. На территории завода есть парковка, которая вмещает 600 автомобилей, ожидающих на ремонт, поэтому темпы производства будут высокими.

Refactory certified - это программа восстановления подержанных автомобилей Renault и Dacia и предполагается, что после процесса обновления автомобили будут перепроданы. Заказы будут принимать как от компаний, так и от отдельных покупателей.

К слову, на отремонтированные автомобили будет распространяться специальная сертифицированная гарантия Refactory. Основание этого предприятия является частью стратегии циклической экономики Renault Group. Восстановление автомобилей осуществляется по методике, которая позволяет уменьшить расходы и образование отходов.

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Renew Factory также является ключевым стартапом в экологической стратегии бренда. В частности, завод будет использовать экологически чистую продукцию, такую как краски изготовлены на водной основе. В то же время значительная часть потребляемой электроэнергии поступает из возобновляемого источника – фотоэлектрической установки.

Кроме того, используется оборудование с низким энергопотреблением, а инструменты автомойки разработаны для использования минимального количества воды. Также одним из приоритетов Renew Factory является поиск сбережений. Эксперты сосредотачиваются на тщательной оценке состояния автомобиля, выявлении и определении любых повреждений, чтобы оптимизировать расходы и сократить время ремонта с минимальным вмешательством в оригинальные элементы кузова.

Отмечается, что процесс проверки занимает в среднем около 1 часа для легковых автомобилей и около 2 часов для коммерческих автомобилей. После завершения оценки вся информация о состоянии авто и нужного ремонта вносится в приложение, который также доступен клиенту, что обеспечивает полную прозрачность и контроль над процессом.

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Как и большинство проверок, процесс оценки стартует с осмотра автомобиля, маркировки повреждений, проверки оборудования, измерения толщины краски и шин, детальной фотодокументации и принятия заказчиком описания и объема ремонта. Отмечается, что текущая производственная мощность обновленного завода на первом этапе проекта составляет примерно 300 автомобилей в месяц/3600 автомобилей в год с запланированным увеличением до 5000 автомобилей в следующем году.

Завод имеет парк специализированного оборудования и инструментов, которые позволяют восстановить или отремонтировать изношенные детали с помощью опции Smart Repair, а если это невозможно – заменить. Объем инновационного ремонта Smart Repair включает, например, удаления следов от града со всего кузова автомобиля с помощью инновационной технологии PDR (Paintless Dent Repair), которая позволяет удалять вмятины кузова без необходимости дальнейшего окрашивания, что приводит к меньшим затратам.

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А также, среди прочего, мастера выполняют: обновление обивки салона, ремонт лобового стекла, ремонт поврежденных бамперов и крыльев, реконструкция панелей кузова, регенерация алюминиевых дисков, точечная покраска, что избавляет от необходимости красить соседние элементы или удаляет царапины без покраски.

В случае, например, поврежденного лобового стекла, ремонт с помощью Smart Repair включает оценку специалистом глубины скола или трещин, а затем, если повреждение находится в надлежащем состоянии, пытается его отремонтировать. Процесс ремонта включает сверление поврежденного участка и заполнение его смолой, затвердевающей под УФ-лучами, которая не только эффективно заполняет дефект, но и защищает от дальнейшего растрескивания благодаря своей гибкости.

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Завершающим этапом этого процесса является шлифовка излишков материала и полировка стекла. В общем, после процесса восстановления автомобили получают сертификат “Refactory certified” - отремонтированный подержанный автомобиль.