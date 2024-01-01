Renault відкрила перший завод з відновлення вживаних авто в Польщі

Як повідомляє Samar.pl, підприємство Renault renew Factory у Польщі – це перший проєкт такого типу в Європі, реалізований Renault Group у співпраці з авторизованим сервісним центром марки. Воно розташоване в Сенкоціні й має загальну площу у 2200 метрів квадратних.

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Повідомляється, що клієнти зможуть отримати повні послуги з відновлення кузова та інших частин авто з використанням новітніх технологій та спеціалізованих інструментів. На території заводу є парковка, яка вміщує 600 автомобілів, які очікуватимуть на ремонт, тому темпи виробництва будуть високими.

Refactory certified — це програма відновлення вживаних автомобілів Renault і Dacia й передбачається, що після процесу оновлення автомобілі будуть перепродані. Замовлення прийматимуть як від компаній, так і від окремих покупців.

До слова, на відремонтовані автомобілі поширюватиметься спеціальна сертифікована гарантія Refactory. Заснування цього підприємства є частиною стратегії циклічної економіки Renault Group. Відновлення автомобілів здійснюється за методикою, яка дозволяє зменшити витрати та утворення відходів.

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Renew Factory також є ключовим стартапом в екологічній стратегії бренду. Зокрема, завод використовуватиме екологічно чисту продукцію, таку як фарби виготовлені на водній основі. Водночас значна частина споживаної електроенергії надходить з відновлюваного джерела – фотоелектричної установки.

Крім того, використовується обладнання з низьким енергоспоживанням, а інструменти автомийки розроблені для використання мінімальної кількості води. Також одним з пріоритетів Renew Factory є пошук заощаджень. Експерти зосереджуються на ретельній оцінці стану автомобіля, виявленні та визначенні будь-яких пошкоджень, аби оптимізувати витрати та скоротити час ремонту з мінімальним втручанням в оригінальні елементи кузова.

Зазначається, що процес перевірки займає в середньому близько 1 години для легкових автомобілів і близько 2 годин для комерційних автомобілів. Після завершення оцінки вся інформація щодо стану авто та потрібного ремонту вноситься в додаток, який також доступний клієнту, що забезпечує повну прозорість і контроль над процесом.

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Як і більшість перевірок, процес оцінки стартує з огляду автомобіля, маркування пошкоджень, перевірки обладнання, вимірювання товщини фарби та шин, детальної фотодокументації та прийняття замовником опису та обсягу ремонту. Зазначається, що поточна виробнича потужність оновленого заводу на першому етапі проєкту становить приблизно 300 автомобілів на місяць/3600 автомобілів на рік із запланованим збільшенням до 5000 автомобілів наступного року.

Завод має парк спеціалізованого обладнання та інструментів, які дозволяють відновити чи відремонтувати зношені деталі за допомогою опції Smart Repair, а якщо це неможливо – замінити. Обсяг інноваційного ремонту Smart Repair включає, наприклад, видалення слідів від граду з усього кузова автомобіля за допомогою інноваційної технології PDR (Paintless Dent Repair), яка дозволяє видаляти вм’ятини кузова без необхідності подальшого фарбування, що призводить до менших витрат.

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А також, серед іншого, майстри виконують: оновлення оббивки салону, ремонт лобового скла, ремонт пошкоджених бамперів і крил, реконструкція панелей кузова, регенерація алюмінієвих дисків, точкове фарбування, що позбавляє від необхідності фарбувати сусідні елементи або видаляє подряпини без фарбування.

У випадку, наприклад, пошкодженого лобового скла, ремонт за допомогою Smart Repair включає оцінку фахівцем глибини сколу чи тріщин, а потім, якщо пошкодження знаходиться в належному стані, намагається його відремонтувати. Процес ремонту включає свердління пошкодженої ділянки та заповнення її смолою, що твердіє під УФ-променями, яка не тільки ефективно заповнює дефект, але й захищає від подальшого розтріскування завдяки своїй гнучкості.

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Завершальним етапом цього процесу є шліфування надлишків матеріалу та полірування скла. Загалом, після процесу відновлення автомобілі отримують сертифікат “Refactory certified” — відремонтований вживаний автомобіль.