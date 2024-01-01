Визначено Автомобіль року 2025 у Європі

Результати конкурсу “Автомобіль року” було оголошено на церемонії, організованій європейським журі COTY в рамках Брюссельського автосалону. Крім Renault 5/Alpine290, які експерти оцінювали як одну модель, за це звання також боролись Alfa Romeo Junior, Citroen C3 / e-C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster та Kia EV3.

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За результатами голосування 60 автомобільних журналістів з 23 різних країн світу, Renault 5 E-Tech було визнано найкращим. Загалом електричний хетчбек від французського автовиробника отримав 353 бали.

Цікаво, що окрім нього, звання “Автомобіль року” також отримували такі моделі, як Renault 16 1966 року випуску, Renault 9 (1982), Clio I (1991), Scenic I (1997), Megane II (2003) й Clio III, що дебютував у 2006 році.

Торік цю нагороду також здобув електромобіль від Renault. Ним став Scenic E-Tech, який набрав 329 балів.

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Цьогорічний “Автомобіль року” – Renault 5 E-Tech, є одним з найбільш технологічних автомобілів B-класу. Авто має початкову ціну всього від 25 тисяч євро, запас ходу до 400 км й потужність в 150 кінських сил.

“Ми відчуваємо величезну гордість, що другий рік поспіль отримуємо престижну нагороду “Автомобіль року”. Електричний Renault 5 E-Tech справді змінює правила гри в Європі. Це робить електромобілі бажаними, а також надихає на емоційну реакцію. Водночас він був створений, щоб забезпечити додаткову цінність для наших клієнтів. Якщо є один автомобіль, здатний змінити ринок електромобілів, то це Renault 5 E-Tech”, – сказав очільник бренду Renault Фабріс Камболів.

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Разом зі своїм більшим братом Renault 4, ця модель є ключовою в стратегії прискорення поширення електромобілів компанії у Європі. Зокрема, з моменту дебюту цей електричний хетчбек отримав вже понад 50 тисяч замовлень від покупців.