Renault оголосила про ажіотаж на новий хечтбек з ретродизайном. До початку постачання ще півроку, але лист очікування вже переповнений.

Renault оголосила про ажіотаж на новий хечтбек з ретродизайном. Виконавчий директор марки Фабріс Каболів заявив журналістам, що замовлення на електрокар Renault 5 E-Tech оформили 50 000 осіб.

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Конфігуратор обіцяють запустити у травні, перші клієнти отримають свої машини у вересні-жовтні. У Renault визнають: зараз проблема не в нестачі заявок, а в досягненні необхідних виробничих потужностей та дотриманні графіка поставок.

Топ-менеджери Renault називають електричний хетчбек альтернативою Clio - другий за популярністю малолітражці в Європі. Французька марка розраховує, що 5 E-Tech "завоює безліч клієнтів". Один із чинників успіху — відносно приваблива стартова ціна 25 тисяч євро. Також покупцям сподобався самобутній дизайн у ретростилі.

В основі Renault 5 E-Tech платформа AmpR Small, яка є електричною версією «візка» CMF-B, знайомої по Clio і Captur. У хетчбека будуть електродвигуни в трьох ступенях форсування (95, 120 або 150 кінських сил), а також покупцям запропонують дві батареї (40 або 52 кіловат-години). Запас ходу становитиме до 400 кілометрів, причому «п'ятірка» підтримуватиме швидку зарядку від 100-кіловатних терміналів.

У Renault пишаються, що серійний електромобіль 5 E-Tech на 95% повторює сміливий концепт-кар 2021 року. На старті продажів запропонують п'ять кольорів: яскраво-жовтий, яскраво-зелений, глибокий синій, перлинно-білий та зоряний чорний. Передбачено три варіанти оздоблення салону, а топ-версії будуть стилізовані під ралійний болід R5 Turbo із 1980-х.