Renault объявила об ажиотаже на новый хечтбек с ретродизайном. До начала поставок еще полгода, но лист ожидания уже переполнен.

Renault объявила об ажиотаже на новый хечтбек с ретродизайном. Исполнительный директор марки Фабрис Каболив заявил журналистам, что заказы на электрокар Renault 5 E-Tech оформили 50 000 человек.

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Конфигуратор обещают запустить в мае, первые клиенты получат свои машины в сентябре-октябре. В Renault признают: сейчас проблема не в недостатке заявок, а в достижении необходимых производственных мощностей и соблюдении графика поставок.

Топ-менеджеры Renault называют электрический хэтчбек альтернативой Clio - второй по популярности малолитражке в Европе. Французская марка рассчитывает, что 5 E-Tech "завоюет множество клиентов". Один из факторов успеха - относительно привлекательная стартовая цена 25 тысяч евро. Также покупателям понравился самобытный дизайн в ретростиле.

В основе Renault 5 E-Tech платформа AmpR Small, которая является электрической версией "тележки" CMF-B, знакомой по Clio и Captur. У хэтчбека будут электродвигатели в трех степенях форсировки (95, 120 или 150 лошадиных сил), а также покупателям предложат две батареи (40 или 52 киловатт-часа). Запас хода составит до 400 километров, причем "пятерка" будет поддерживать быструю зарядку от 100-киловаттных терминалов.

В Renault гордятся, что серийный электромобиль 5 E-Tech на 95% повторяет смелый концепт-кар 2021 года. На старте продаж предложат пять цветов: ярко-желтый, ярко-зеленый, глубокий синий, жемчужно-белый и звездный черный. Предусмотрено три варианта отделки салона, а топ-версии будут стилизованы под раллийный болид R5 Turbo из 1980-х.