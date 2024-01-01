Определен Автомобиль года 2025 в Европе

Результаты конкурса “Автомобиль года” были объявлены на церемонии, организованной европейским жюри COTY в рамках Брюссельского автосалона. Кроме Renault 5/Alpine290, которые эксперты оценивали как одну модель, за это звание также боролись Alfa Romeo Junior, Citroen C3 / e-C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster и Kia EV3.

Также на тему: Какие автомобили соревнуются за титул "Авто года в Украине 2025"

По результатам голосования 60 автомобильных журналистов из 23 разных стран мира, Renault 5 E-Tech был признан лучшим. В целом электрический хэтчбек от французского автопроизводителя получил 353 балла.

Интересно, что кроме него, звание “Автомобиль года” также получали такие модели, как Renault 16 1966 года выпуска, Renault 9 (1982), Clio I (1991), Scenic I (1997), Megane II (2003) и Clio III, дебютировавший в 2006 году.

В прошлом году эту награду также получил электромобиль от Renault. Им стал Scenic E-Tech, который набрал 329 баллов.

Читайте также: Renault показала новый электрический R4 E-Tech

Нынешний “Автомобиль года” – Renault 5 E-Tech, является одним из самых технологичных автомобилей B-класса. Авто имеет начальную цену всего от 25 тысяч евро, запас хода до 400 км и мощность в 150 лошадиных сил.

“Мы испытываем огромную гордость, что второй год подряд получаем престижную награду “Автомобиль года”. Электрический Renault 5 E-Tech действительно меняет правила игры в Европе. Это делает электромобили желанными, а также вдохновляет на эмоциональную реакцию. В то же время он был создан, чтобы обеспечить дополнительную ценность для наших клиентов. Если есть один автомобиль, способен изменить рынок электромобилей, то это Renault 5 E-Tech”, – сказал глава бренда Renault Фабрис Камболив.

Подробнее: Наиболее технологичное авто B-класса представлено в Женеве: встречайте Renault 5 E-Tech

Вместе со своим большим братом Renault 4, эта модель является ключевой в стратегии ускорения распространения электромобилей компании в Европе. В частности, с момента дебюта этот электрический хэтчбек получил уже более 50 тысяч заказов от покупателей.