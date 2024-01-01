Renault показала салон нового Twingo E-Tech

На Брюссельському автосалоні французький автовиробник презентував інтер’єр прототипу електричного Renault Twingo. Компанія каже, що салон майбутньої новинки матиме спільні риси з оригінальною моделлю, завдяки просторому й функціональному плануванню.

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На кадрах можна помітити, що автівка отримала циліндричну торпедо, на якій розташовано 7-дюймову цифрову панель приладів та 10,1-дюймовий центральний екран мультимедіа. Вона також має унікальну оббивку, виконану в колір кузова. Подібні штрихи також є на картах дверей.

З цікавих особливостей – фізичні кнопки налаштування клімат-контролю, а також окрема кнопка аварійної сигналізації у вигляді своєрідної напівпрозорої бульбашки, що викликає асоціації з Twingo першого покоління. Також під ними є окрема ніша для сумок чи повсякденних речей.

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Renault каже, що ще однією особливістю інтер’єру Twingo є його здатність адаптуватись до будь-яких потреб. Зокрема, задні сидіння можна скласти в пропорції 50/50, аби збільшити об’єм корисного простору для вантажу. Водночас в підголівники передніх сидінь вмонтовано магніти, які дозволяють пасажирам позаду прикріпити свій гаджет.

Крім того, перебуваючи в салоні автівки, пасажири завжди матимуть почуття просторості. Цьому сприяє заокруглений скляний панорамний дах, який пропускає максимальну можливу кількість природнього світла. Цікаво, що за словами Renault, на оббивці панелей дизайнери залишили майбутнім власникам повідомлення, які їм буде цікаво знайти.

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Електричний прототип Twingo E-Tech — це шоу-кар, розроблений на платформі AmpR Small, який є попереднім оглядом майбутнього серійного автомобіля, що з’явиться на ринку у 2026 році. З цією моделлю компанія прагне досягти вихідної ціни менше ніж 20 000 євро для автомобіля, виробленого в Європі, аби зробити електричну мобільність доступнішою, доповнюючи інші моделі в лінійці електромобілів Renault.