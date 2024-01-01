Renault показала салон нового Twingo E-Tech

На Брюссельском автосалоне французский автопроизводитель представил интерьер прототипа электрического Renault Twingo. Компания говорит, что салон будущей новинки будет иметь общие черты с оригинальной моделью, благодаря просторной и функциональной планировке.

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На кадрах можно заметить, что автомобиль получил цилиндрическую торпедо, на которой расположена 7-дюймовая цифровая панель приборов и 10,1-дюймовый центральный экран мультимедиа. Она также имеет уникальную обивку, выполненную в цвет кузова. Подобные штрихи также есть на картах дверей.

Из интересных особенностей – физические кнопки настройки климат-контроля, а также отдельная кнопка аварийной сигнализации в виде своеобразного полупрозрачного пузыря, что вызывает ассоциации с Twingo первого поколения. Также под ними есть отдельная ниша для сумок или повседневных вещей.

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Renault говорит, что еще одной особенностью интерьера Twingo является его способность адаптироваться к любым потребностям. В частности, задние сиденья можно сложить в пропорции 50/50, чтобы увеличить объем полезного пространства для груза. В то же время в подголовники передних сидений вмонтированы магниты, которые позволяют пассажирам сзади прикрепить свой гаджет.

Кроме того, находясь в салоне автомобиля, пассажиры всегда будут иметь чувство простора. Этому способствует закругленная стеклянная панорамная крыша, которая пропускает максимальное возможное количество естественного света. Интересно, что по словам Renault, на обивке панелей дизайнеры оставили будущим владельцам сообщения, которые им будет интересно найти.

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Электрический прототип Twingo E-Tech - это шоу-кар, разработанный на платформе AmpR Small. Он является предварительным обзором будущего серийного автомобиля, который появится на рынке в 2026 году. С этой моделью компания стремится достичь исходной цены менее 20 000 евро для автомобиля, произведенного в Европе, чтобы сделать электрическую мобильность доступной, дополняя другие модели в линейке электромобилей Renault.