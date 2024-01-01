Электрический грузовик Renault E-Tech будет иметь запас хода в 600 км

Разработчики прогнозируют, что по сравнению с пробегом в 400 километров в 2024 году, на новинку ожидается рост спроса. Однако это не цель. Несмотря на то, что тягач неплохо подходит для перевозок на дальние расстояния, Renault заявляет, что сверхбольшой запас хода не всем перевозчикам подходит.

Французы утверждают, что их грузовики проехали почти 19 миллионов полностью электрических миль (30,5 миллиона километров), сэкономив более примерно 32 000 тонн выбросов CO₂ за последние пять лет. Теперь, имея запас хода на одном заряде до 600 км (по сравнению с 400 км в модели 2024 года), это число будет расти быстрее и выше.

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Большим достоянием E-Tech T является его электрическая ось. Эта умная конструкция размещает электродвигатели и трансмиссию прямо на задней оси. Такой ход освобождает пространство между лонжеронами для дополнительных батарей.

Фото: Renault Trucks

Однако производитель призывает владельцев автопарков определяться с размером аккумуляторов своих грузовиков в соответствии с фактическими потребностями и оптимизировать емкость для нагрузок, маршрутов и стратегий зарядки.

"Мы не стремимся вступать в гонку за автономность на одном заряде. Крупногабаритные батареи уменьшают полезную нагрузку, повышают общие эксплуатационные расходы и увеличивают воздействие на окружающую среду. По сути, электрический грузовик дороже автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Нам нужно переосмыслить низкоуглеродную логистику, другими словами, пересмотреть транспортные схемы, чтобы оптимизировать использование транспортных средств и, следовательно, снизить стоимость километра", – отмечает Эммануэль Дюперрей, который отвечает за электромобильность в Renault Trucks.

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Дюперрей считает, что запас хода в 600 км в сочетании с развитием сетей общественной зарядной инфраструктуры в рамках проекта совместного предприятия Renault по зарядке Milence позволит компании достичь "операционного паритета" с дизельным топливом к 2026 году.

Заказы на этот новый автомобиль производитель начнет принимать во второй половине 2025 года, а производство будет проводить на заводе в Бург-ан-Бресси.