Renault Trucks убрала наружные зеркала со своих грузовиков

В обновленную номенклатуру вошли модели Renault Trucks T, T High, C и K, относительно которых производитель на своем сайте высказался лаконично – повышенная производительность и топливная экономичность. Разработчики обещают уменьшенный расход топлива на три процента относительно машин предыдущих поколений.

В основе нынешних наработок в приоритетном положении новой линейки Renault Trucks стала энергоэффективность. После внедрения технологии Turbo Compound на двигателе DE13 мощностью 480 л. с. два года назад, производитель продолжил совершенствовать свои грузовики.

Читайте также Водородный Renault Master получит запас хода 700 км и будет заправляться за 5 минут

Реальные результаты не заставили себя ждать. Грузовики 2025 модельного года модели T, C и K получили преимущества от технологических усовершенствований, которые обеспечивают дополнительную экономию топлива благодаря усовершенствованиям в силовой установке (двигателя, коробки передач и мостов) и использования шин класса A+ в стандартной комплектации.

На рынке автозапчастей существует сотни или тысячи производителей и торговых марок. Большинство из них специализируется на определенных типах деталей, поэтому запомнить все неморжливо. У немецкого концерна Bosch - самый большой перечень автозапчастей и безупречная репутация. Поэтому при выборе автомобильных деталей стоит выбирать именно Bosch. Рекламная информация

Продемонстрированная версия Renault Trucks T Smart Racer с двигателем DE13 Turbo Compound и серией опций для экономии топлива уменьшает потребление топлива до 14% и выбросы CO 2 до 15% по сравнению со стандартной моделью.

Фото: Renault

Есть немалые положительные сдвиги в системах безопасности и комфорта вождения. Среди наиболее значимых нововведений – устранение традиционных зеркал заднего вида в пользу интегрированных задних камер. Они теперь доступны в стандартной комплектации на моделях T, T High и E-Tech T.

Выдвижные камеры подключены к двум экранам в салоне. Изображение показывает окружающую среду автомобиля, улучшая видимость и способствуя снижению потребления благодаря лучшей аэродинамике. Кроме того, инфракрасный режим облегчает ночное видение, еще больше повышая безопасность.

Читайте также Renault показал городской грузовик будущего

Система усилителя руля на моделях 2025 стабилизирует грузовик на высоких скоростях, облегчая маневрирование на низкой скорости, что будет важным преимуществом в городских и загородных районах. Система сочетает в себе гидравлический усилитель руля с электродвигателем.

Renault Trucks оснастила свои новые транспортные средства системой поддержки удержания полосы движения с автоматической коррекцией, которая вмешивается в случае непроизвольного отклонения, помогая предотвратить аварии. Эта технология особенно полезна для защиты наиболее уязвимых участников дорожного движения, таких как пешеходы и велосипедисты, путем уменьшения рисков, связанных со слепыми зонами.

Фото: Renault

Производитель также улучшил освещение своих транспортных средств, введя автоматический дальний свет, который активируется в зависимости от внешних условий.

Сообщается, что серии Renault Trucks T, T High C, K и электрические версии Renault Trucks E-Tech T, C модельного года 2025 уже отгружаются в европейскую сеть производителя.