Водородный Renault Master получит запас хода 700 км и будет заправляться за 5 минут

Новичок с водородным двигателем, который показан на автосалоне в Ганновере, расширит номенклатуру декарбонизированной техники производителя из аккумуляторных и гибридных машин. Renault Master такого исполнения является единственным автомобилем в своем классе, полностью изготовленным во Франции: мультиэнергетическая платформа (внутреннее сгорание, электрический двигатель и водород) и все варианты кузовов производятся на одном заводе в Батии (вблизи Меца).

Двигатели, коробки передач и аккумуляторы также производятся во Франции, 84% поставщиков находятся во Франции. Об этом говорится в официальном сообщении Renault.

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Ожидается, что новый водородный Renault Master будет продаваться в версии H2-Tech уже в следующем году.

Мировая премьера прототипа Master H2-Tech с нулевым уровнем выбросов проводится вместе с HYVIA, совместным предприятием Renault Group и Plug, занимающимся водородной мобильностью.

Master H2-Tech получил едва ли не лучший запаса хода в своем сегменте – 700 км по технологии WLTP. Для полной перезарядки ему нужно всего 5 минут при любой погоде и сезоне года.

Предусматриваются различные версии кузова и кабины, которые максимально адаптированы для самых требовательных потребностей производителей кузовов, одобренным Renault Pro+.

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Инновационная разработка обеспечивает надежность и производительность благодаря водородной архитектуре и сохраняет как грузовую площадь, так и полезную нагрузку. Двойное питание нового поколения на основе аккумулятора и топливного элемента показало хорошую энергоэффективность, предлагая немалый запас хода до 700 км WLTP и удивительную по продолжительности 5-минутную перезарядку.