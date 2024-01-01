Водневий Renault Master отримає запас ходу 700 км та заправлятиметься за 5 хвилин

Новачок з водневим двигуном, який показаний на автосалоні у Ганновері, розширить номенклатуру декарбонізованої техніки виробника з акумуляторних та гібридних машин. Renault Master такого виконання є єдиним автомобілем у своєму класі, повністю виготовленим у Франції: мультиенергетична платформа (внутрішнє згоряння, електричний двигун і водень) і всі варіанти кузовів виробляються на одному заводі в Батії (поблизу Меца).

Двигуни, коробки передач і акумулятори також виробляються у Франції, 84% постачальників знаходяться у Франції. Про це йдеться в офіційному повідомленні Renault.

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Очікується, що новий водневий Renault Master буде продаватися у версії H2-Tech вже у наступному році.

Світова прем’єра прототипу Master H2-Tech з нульовим рівнем викидів проводиться разом з HYVIA, спільним підприємством Renault Group і Plug, що займається водневою мобільністю.

Master H2-Tech отримав чи не найкращий запасу ходу у своєму сегменті – 700 км за технологією WLTP. Для повної перезарядки йому потрібно всього 5 хвилин при будь-якій погоді та сезоні року.

Передбачаються різні версії кузова та кабіни, що максимально адаптовані для найвимогливіших потреб виробникам кузовів, схваленим Renault Pro+.

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Інноваційна розробка забезпечує надійність і продуктивність завдяки водневій архітектурі й зберігає як вантажну площу, так і корисне навантаження. Подвійне живлення нового покоління на основі акумулятора та паливного елемента показало гарну енергоефективність, пропонуючи чималий запас ходу до 700 км WLTP та дивовижну за тривалість 5-хвилинну перезарядку.