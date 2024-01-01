Що покажуть в Ганновері провідні виробники вантажівок

Цього року на IAA 2024 буде на 20% більше експонентів, ніж на попередній виставці. Понад півтори тисячі експозицій від світових виробників комерційних машин, систем, агрегатів та аксесуарів, а також розробників логістичних програм і технологій для автопарків й експедиторів демонструють свою продукцію.

Очікується майже півтори сотні прем’єрних показів. На передових позиціях, звісно, вишикувалися акумуляторні машини різних розмірних груп, а також новинки класичної техніки з напрацюваннями у зниженні викидів та нововведеннях в аеродинаміці, системах безпеки й допомоги.

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Відвідувачі IAA 2024 отримали нагоду особисто протестувати найновіші продукти на тест-драйвах IAA в парку IAA Cargobike Parkours. Журналісти уже сьогодні мають можливість сісти за кермо вантажівок різних розмірних груп та виконання приводу від Volvo, Ford, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Scania та інших.

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Volvo Trucks

Виробник традиційно робить акцент на декарбонізації транспорту та запобігання аварій. Компанія представила вантажівки з акумуляторними електричними силовими агрегатами, паливними елементами та відновлюваними джерелами палива у двигунах внутрішнього згоряння.

Нова лінійка FH Aero включає варіанти, що працюють на електриці та біопаливі, а також автономні технології, що на IAA стане дебютом. FH16 Aero буде показано з абсолютно новим двигуном D17 17 L, що додав потужності, одночасно знижуючи споживання палива та викиди.

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Volvo Trucks також демонструє свою майбутню технологію e-axle, нову систему моніторингу відеокамер (CMS) Volvo, а також нові технології та послуги, що плануються для наступного покоління вантажівок, включаючи послуги зарядки для електричних вантажівок.

Scania

Компанія виставила не тільки свої нові вантажівки як на електричному приводі, так і на біогазі, але й передові сервісні рішення. З-поміж дебютного виділяється акумуляторний магістральний тягач 4х2 з запасом ходу до 530 км від посиленої батареї місткістю 728 кВт-год.

Приверне увагу акумуляторна вантажівка P160+ зі змінним кузовом та колісною формулою 6х2, що має запас ходу запас ходу до 520 км. В її моторній ніші стоять на вибір замовника електродвигуни 400 кВт чи 450 кВт та батареї з потенціалом 620 кВт-год.

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Гібридний газовий тягач R 460 (4х2) виділяється тим, що має універсальний двигун OC13 104 потужністю 460 к. с. Цей силовий агрегат двопаливний, може поперемінно споживати з паливного бака по одному боці борту стислий газ (608 л), з іншого – скраплений біогаз (400 л). Це суттєво збільшує плече перевезень.

В деталях про новинки на цих та інших експозиціях виробників редакція Авто24 розповідатиме в наступних публікаціях з IAA 2024.

Renault

Група Renault представить одразу кілька цікавих прем’єр. Концептуальний Renault Estafette Concept – це електричний фургон в ретро-стилі, який втілює в собі бачення компанії Renault щодо майбутнього своїх електричних транспортних засобів.

Окрім того, Renault представить абсолютно новий прототип Master H2-Tech, що працює на водні. Він доповнює лінійку, яка вже включає електричні моделі та моделі з ДВЗ.