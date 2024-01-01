Scania пропонує на вибір звичайну чи броньовану кабіну

Таке поєднання стало можливим завдяки модульній конструкції кузова з системою заміни кабіни. Залежно від умов експлуатації та потреб замовник вибирає стандартну кабіну або її броньований варіант.

Крім того, Gryphus пропонує добре знайомі атрибути з цивільних транспортних засобів, як з погляду робочого місця водія, так і компонентів приводу. Подібний підвищений комфорт, як пише 40ton.net, передбачили й для армійської версії.

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Основним замовником автомобілів серії Gryphus стали Нідерланди, чий портфель за сім років сумарно сягнув у мирній версії 3000 одиниць. Тепер голландці запросили близько 200 броньованих кабін, що були відправлені на центральний військовий склад і будуть забиратися звідти окремими підрозділами в рамках поточних потреб.

Крім того, голландці виділялися своїм підходом до двигунів і обслуговування. Вони зупинили свій вибір на агрегатах Євро-6, хоча для військових вантажівок це не обов’язково. При цьому уклали договір на обслуговування цих машин на авторизованій СТО.

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Автомобіль відповідає екологічному стандарту Євро-6. В моторній ніші він має 12,7-літровий 456-сильний дизельний двигун, агрегатований з 12+2-ступеневою коробкою передач, що працює з функцією автоматичного режиму.