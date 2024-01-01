Капотна Scania Hauber отримала вражаючу аерографію: фото, відео

Європейські журналісти зафіксували Scania Hauber разом з власником компанії Маріо Брунсом напівдорозі від ательє аерографії до Фленсбурга. Поки його Scania з двигуном V8 та величезною потужністю 660 к.с. готова лише зовні. Про це повідомляє eurotransport.de.

Художній образ набули лише магістральний тягач та його двовісний причіп. Все зроблено в одному стилі, але кожен борт автомобіля й причіпної системи має інші малюнки. Різносторонню розмальовку аерографом отримала і капотна кабіна.

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Якщо ліва сторона має гранатову кольористику, то ліва виконана у темно синіх, подекуди ультрамаринових тонах фарби з білим та чорним переплетінням відтінків. Це своєрідне поєднання теплоти південних регіонів з більш холодним краєм півночі.

Чимало машин транспортно-логістичної компанії Heide-Logistik вже мають високохудожню аерографічну кольористику, право їздити на яких отримують найкращі. Фото: Heide-Logistik

Аерографія зайняла півроку, але власник компанії задоволений – воно того варте. По-перше, гарно. По-друге, замовники просять посилати на доставлення їх вантажу саме такі вантажівки, оскільки це привертає додаткову увагу до такої техніки та, звісно, до компанії.

По-третє, доставляння вантажів такою фурою транспортно-логістичною компанією тарифікується так само як і звичайним транспортом.

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Scania Hauber має не лише візуальну відмінність від інших машин автопарку. Якщо решта транспорту укомплектовані двигунами під 520 к.с., то цей магістральний тягач отримав V-подібну "вісімку" на 660 к.с. Загальна довжина такого автопоїзда 18,7 метра.

В компанії Heide-Logistik, що налічує понад три десятки вантажівок та 35 морозильних трейлерів, відсутній дефіцит водіїв. Кращим водіям з бездоганною репутацією надають ось такі розмальовані фури. Є там й українські водії, котрі ходять як на основних лініях між Антверпеном і Гамбургом, так і на маршрутах всією Європою.

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Чи буде хтось з наших земляків керувати новачком – достеменно невідомо. Поки в ательє Фленсбурга йде облаштування кабіни. На це відведено чотири тижні. Восьмого червня Маріо Брунс вже запланував провести презентацію свого магістрального автопоїзда Scania Hauber.