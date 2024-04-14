Яскравий тюнінг полюбляють не лише власники легкових автомобілів, але й автоперевізники. На європейських дорогах інколи можна зустріти справжні шедеври інженерних та візуальних дизайнерських покращень магістральних тягачів.

Від примітивного до витонченого

Епоха звичайних чорно-білих наклейок на кабіні відійшла у минуле. Наразі в пошані високохудожня зовнішня аерографіка, починаючи від кабіни й далі по всьому кузову. Вишукані перелицьовані салони також стали поширеним явищем. Все йде до того, що невдовзі будуть влаштовуватися Всеєвропейські покази зразків автомобільної естетики на кшталт демонстрацій моди світових кутюр’є.

До речі, у Швеції фестиваль вантажного тюнінгу уже є – Nordic Trophy проводиться щорічно. Пропустили сезони тільки в пандемійний період карантинів. Нині цей захід відродився, збирає шанувальників естетичного перелицювання комерційного транспорту зі скандинавських країн. В останні роки до свята почали долучалися перевізники Європи.

Звісно, лідирують скандинавські бренди, оскільки місцеві власники цього транспорту доволі прихильно ставляться до вантажівок Volvo та Scania. Магістральні тягачі американських та азіатських виробників на такому заході доволі рідкісні гості.

Вантажні та пасажирські фургони з шинами Continental ContiVan Conact 200 матимуть мінімальний гальмівний шлях в будь-яку погоду. При цьому навіть при великому навантаженні фургона шина витримує усі задані характеристики. Рекламна інформація

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Все йде до того, що Nordic Trophy стане Всеєвропейським фестивалем. Передумови вже є. Втім, перші переможці з нескандинавських країн також з’явилися. Торішній фестиваль це вже довів. На цей престижний святковий захід в Мантопрі прибули автомобілі з 14 країн Європи: Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії, Латвії, Польщі, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Англії, Франції, Швейцарії, Австрії та Туреччини.

Франс Мюллер з Ермензе, Швейцарія, виграв зі своєю командою у конкурсі Nordic Trophy 2023, показавши на престижному фестивалі свою Scania 660S в тематиці "Indy". Фото: Nordic Trophy

Його сюжетна лінія переплітає пригодницьку вантажівку з хорошою порцією кіноностальгії на тему Індіани Джонса, від чого публіка і журі були в захваті. Ця дивовижна фура отримала перше місце в категорії "Тягач з причепом", а також попутно посіла п’яте місце в класі Challenger, виграла приз за найкраще фарбування, посіла друге місце в категорії нескандинавських вантажівок, отримала третє місце за найкращий інтер’єр, а також виграла вечірню світлове шоу.

Фінська школа аерографіки вибивається в лідери

Скандинавські перевізники – чи не найкращі прихильники різних стилів аерографіки. Тут безумовне лідерство за компанією Kuljetus Auvinen та палких прихильників транспортної естетики Міка й Олаві Аувінен. У Фінляндії перевізники вважають їх кумирами та найбільш результативними авторами сучасного транспортного дизайну та графіки. Вони мають у творчому доробку вже більше десятка оригінальних проєктів.

Міка Аувінен з Kuljetus Auvinen вісім разів вигравав Nordic Trophy. Торік він показав Scania 540S, підготовлену з нагоди 70-річчя компанії. Фото: Kuljetus Auvinen. Фото: Kuljetus Auvinen

З-поміж найбільш визнаних європейською та світовою спільнотою проєктів можна назвати Outlaw, Gladiator, Highway Hero, Shogun, Xtar, White V8, Aces High. Кожна з перелицьованих фур у складі магістральних тягачів та причепів має тематичне спрямування. По суті, тут серія ілюстрованих епізодів відповідної сюжетної лінії.

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Прив’язки тільки до історії Фінляндії чи компанії не існує, географія доволі широка, як і календарний зміст. Скажімо, проєкт "Сьогун" (Shogun) розповідає про японського воїна, який не зупиняється, досягає мети. В аерографії автомобіля уся сюжетна лінія подається як заклик і доказ того, що людина здатна досягти чого завгодно працею та самовідданістю.

Проєкт "Гладіатор" (Gladiator) переносить в епоху великої Римської імперії, показує дух непереможних легіонів, шляхетних та відважних воїнів, гладіаторів, хоробрих воєначальників і, звісно, звертається до сімейних цінностей, любові та кохання. До речі, зображення героїв рисами схожі на авторів проєкту та їхніх дітлахів. Це підкуповує і водночас прокладає місточок між минулим і сучасним.

Відразу варто зауважити, що кожна з цих оригінальних автівок не зроблена для виставок чи автошоу, вони задіяні у транспортному процесі. Якщо бути більш точним, то ці магістральні тягачі й причіпні системи різних виробників для Kuljetus Auvinen є дієвим інструментом заробляння грошей.

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Компанія спеціалізується на автомобільних перевезеннях порошкових, гранульованих та інших сипучих вантажів як промислової групи – цемент, гіпс, будівельні сухі суміші, так і харчової номенклатури – борошно, цукор-пісок, крохмаль тощо. Підмічено, що кількість замовників на доставлення вантажів додалося завдяки появі саме ось такого естетичного транспорту.

Сенс в тому є, оскільки сучасні технології нанесення зображень на корпус транспортних засобів та розпилена стисненим повітрям через форсунку аерографа фарба несуть не лише художню насолоду гарною ілюстрацією, але й дають пізнавальну основу.

Втім, внутрішній декор та облаштування кабін комерційного транспорту відтепер також може претендувати якщо не на окремий мистецький жанр, то його підгрупу точно.

Ювеліри салонного декору

Не так давно ми розповідали про ентузіастів перелицювання салонів. Сьогодні своєрідне продовження теми. Цього разу в огляд потрапив MAN TGX 18.470 GX 2023 року випуску. Магістральний тягач належить голландському гуртовому продавцю упаковки Barneveldse Dozenhandel.

Ця фура пущена в дію на внутрішніх перевезеннях картонної тари в згорнутому вигляді. Однак за сумісництвом машина буде носієм реклами компанії на маршрутах як між містами, так і в містах доставлення вантажу. Для цього новий TGX пройшов низку дизайнерських опрацювань.

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По-перше, з’явилися додаткові кузовні панелі. В цю групу увійшов спойлер під переднім бампером, збільшений сонцезахисний козирок, кришки фар і алюмінієві кришки середньої осі, що з'єднані з вихлопом під задньою колісною аркою, а також з кришкою платформи з картатого листового металу.

Алюмінієві кришки встановлені таким чином, щоб не заважали радарам сліпих зон. Встановленню шашечки передувало незаводське опускання баків, сонцезахисний козирок підключений до передньої камери.

Додаткове освітлення також зіграло важливу роль зовні, включаючи денні ходові вогні з помаранчевим модулем і велике світлове табло над сонцезахисним козирком. Там красномовна адреса сайту компанії в перекладі «handepakowaniemi.nl». Над дошкою розташовано чотири пневматичні рупори від відомого бренду Nedking, пофарбовані всередині в жовтий колір.

Звісно, зовнішній вигляд вражає. Втім, це для тюнінгової майстерні Special Interior з невеличкого містечка Дронтен у Нідерландах це не основний напрямок роботи. Головна спеціалізація тут в декоруванні салонів вантажівок та постачанні оббивок для оздоблення кабін комерційного транспорту. Ці роботи майстри виконують в усіх мислимих версіях, кольорах і дизайнах.

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При цьому вони використовують різні матеріали та кольори, комбінуючи їх саме так, як хоче замовник. Власник MAN TGX 18.470 GX Barneveldse Dozenhandel захотів мати розкішний салон у жовто-помаранчевих і коричневих відтінках шкіри, замші та інших елементів оббивки й декору.

У своєму повідомленні про це замовлення, як і про інші, Special Interior не вказує тривалість робіт, затрати робочого часу. Можна лише здогадуватися, що це тривало не кілька тижнів, а місяць чи навіть більше, не враховуючи підготовчого періоду з підбору матеріалів, викройок та пошиття. А щодо ціни, то мова йде на десятки тисяч євро, все залежить від специфікації замовлення.

Робота у всіх проєктах виконується не просто майстерно, а супермайстерно. Якщо поглянути на стрічки подвійного шва, то там шукати якоїсь нерівності чи затяжки нитки не варто – робили професіонали з творчим підходом.

Втім, якщо поглянути на інші роботи цього ательє з декорування салонів вантажівок, то там аналогічна картина – творчість проглядається навіть у виконанні дрібних елементів. І це теж мистецтво, що згодом може претендувати на його окремий новий жанр.