Яркий тюнинг любят не только владельцы легковых автомобилей, но и автоперевозчики. На европейских дорогах иногда можно встретить настоящие шедевры инженерных и визуальных дизайнерских улучшений магистральных тягачей.

От примитивного к утонченному

Эпоха обычных черно-белых наклеек на кабине отошла в прошлое. Сейчас в почете высокохудожественная внешняя аэрографика, начиная от кабины и далее по всему кузову. Изысканные перелицованные салоны также стали распространенным явлением. Все идет к тому, что вскоре будут устраиваться Всеевропейские показы образцов автомобильной эстетики вроде демонстраций моды мировых кутюрье.

Кстати, в Швеции фестиваль грузового тюнинга уже есть – Nordic Trophy проводится ежегодно. Пропустили сезоны только в пандемический период карантинов. Ныне это мероприятие возродилось, собирает поклонников эстетической перелицовки коммерческого транспорта из скандинавских стран. В последние годы к празднику начали приобщались перевозчики Европы.

Конечно, лидируют скандинавские бренды, поскольку местные владельцы этого транспорта довольно благосклонно относятся к грузовикам Volvo и Scania. Магистральные тягачи американских и азиатских производителей на таком мероприятии довольно редкие гости.

Грузовые и пассажирские фургоны с шинами Continental ContiVan Conact 200 будут иметь минимальный тормозной путь в любую погоду. При этом даже при большой нагрузке фургона шина выдерживает все заданные характеристики. Рекламная информация

Читайте также Тюнинг для звездолета: широченный обвес Lamborghini Aventador GT Evo Kit от Liberty Walk

Все идет к тому, что Nordic Trophy станет всеевропейским фестивалем. Предпосылки уже есть. Впрочем, первые победители из нескандинавских стран также появились. Прошлогодний фестиваль это уже доказал. На это престижное праздничное мероприятие в Мантопри прибыли автомобили из 14 стран Европы: Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Латвии, Польши, Германии, Нидерландов, Бельгии, Англии, Франции, Швейцарии, Австрии и Турции.

Франс Мюллер из Эрмензе, Швейцария, выиграл со своей командой в конкурсе Nordic Trophy 2023, показав на престижном фестивале свою Scania 660S в тематике "Indy". Фото: Nordic Trophy

Его сюжетная линия переплетает приключенческий грузовик с хорошей порцией киноностальгии на тему Индианы Джонса, от чего публика и жюри были в восторге. Эта удивительная фура получила первое место в категории "Тягач с прицепом", а также попутно заняла пятое место в классе Challenger, выиграла приз за лучшую покраску, заняла второе место в категории нескандинавских грузовиков, получила третье место за лучший интерьер, а также выиграла вечернее световое шоу.

Финская школа аэрографики выбивается в лидеры

Скандинавские перевозчики – едва ли не лучшие сторонники различных стилей аэрографики. Здесь безусловное лидерство за компанией Kuljetus Auvinen и горячих сторонников транспортной эстетики Мика и Олави Аувинен. В Финляндии перевозчики считают их кумирами и наиболее результативными авторами современного транспортного дизайна и графики. Они имеют в творческом активе уже более десятка оригинальных проектов.

Мика Аувинен из Kuljetus Auvinen восемь раз выигрывал Nordic Trophy. В прошлом году он показал Scania 540S, подготовленную по случаю 70-летия компании. Фото: Kuljetus Auvinen. Фото: Kuljetus Auvinen

Среди наиболее признанных европейским и мировым сообществом проектов можно назвать Outlaw, Gladiator, Highway Hero, Shogun, Xtar, White V8, Aces High. Каждая из перелицованных фур в составе магистральных тягачей и прицепов имеет тематическое направление. По сути, здесь серия иллюстрированных эпизодов соответствующей сюжетной линии.

Читайте также Как прокачать "Карпаты": тюнинг старых мопедов

Привязки только к истории Финляндии или компании не существует, география довольно широкая, как и календарное содержание. Скажем, проект "Сегун" (Shogun) рассказывает о японском воине, который не останавливается, достигает цели. В аэрографии автомобиля вся сюжетная линия подается как призыв и доказательство того, что человек способен достичь чего угодно трудом и самоотверженностью.

Проект "Гладиатор" (Gladiator) переносит в эпоху великой Римской империи, показывает дух непобедимых легионов, благородных и отважных воинов, гладиаторов, храбрых военачальников и, конечно, обращается к семейным ценностям, любви и любви. Кстати, изображения героев чертами похожи на авторов проекта и их детей. Это подкупает и одновременно прокладывает мостик между прошлым и настоящим.

Сразу стоит заметить, что каждая из этих оригинальных машин не сделаны для выставок или автошоу, они задействованы в транспортном процессе. Если быть более точным, то эти магистральные тягачи и прицепные системы различных производителей для Kuljetus Auvinen являются действенным инструментом зарабатывания денег.

Читайте также Рэперы в шоке: безумный тюнинг Mercedes Actros

Компания специализируется на автомобильных перевозках порошковых, гранулированных и других сыпучих грузов как промышленной группы – цемент, гипс, строительные сухие смеси, так и пищевой номенклатуры – мука, сахар-песок, крахмал и тому подобное. Подмечено, что количество заказчиков на доставку грузов прибавилось благодаря появлению именно вот такого эстетического транспорта.

Смысл в том есть, поскольку современные технологии нанесения изображений на корпус транспортных средств и распыленная сжатым воздухом через форсунку аэрографа краска несут не только художественное наслаждение хорошей иллюстрацией, но и дают познавательную основу.

Впрочем, внутренний декор и обустройство кабин коммерческого транспорта отныне также может претендовать если не на отдельный художественный жанр, то его подгруппу точно.

Ювелиры салонного декора

Не так давно мы рассказывали об энтузиастах перелицовки салонов. Сегодня своеобразное продолжение темы. На этот раз в обзор попал MAN TGX 18.470 GX 2023 года выпуска. Магистральный тягач принадлежит голландскому оптовому продавцу упаковки Barneveldse Dozenhandel.

Эта фура пущена в действие на внутренних перевозках картонной тары в свернутом виде. Однако по совместительству машина будет носителем рекламы компании на маршрутах как между городами, так и в городах доставки груза. Для этого новый TGX прошел ряд дизайнерских проработок.

Читайте также Novitec незаметно затюнинговал Ferrari 296 GTB: увеличил мощность и улучшил звучание мотора

Во-первых, появились дополнительные кузовные панели. В эту группу вошел спойлер под передним бампером, увеличенный солнцезащитный козырек, крышки фар и алюминиевые крышки средней оси, что соединены с выхлопом под задней колесной аркой, а также с крышкой платформы из клетчатого листового металла.

Алюминиевые крышки установлены таким образом, чтобы не мешали радарам слепых зон. Установке шашечки предшествовало незаводское опускание баков, солнцезащитный козырек подключен к передней камере.

Дополнительное освещение также сыграло важную роль снаружи, включая дневные ходовые огни с оранжевым модулем и большое световое табло над солнцезащитным козырьком. Там красноречивый адрес сайта компании в переводе "handepakowaniemi.nl". Над доской расположены четыре пневматические рупоры от известного бренда Nedking, окрашенные внутри в желтый цвет.

Конечно, внешний вид впечатляет. Впрочем, это для тюнинговой мастерской Special Interior из небольшого городка Дронтен в Нидерландах это не основное направление работы. Главная специализация здесь в декорировании салонов грузовиков и поставке обивок для отделки кабин коммерческого транспорта. Эти работы мастера выполняют во всех мыслимых версиях, цветах и дизайнах.

Читайте также На Волыни из старого ЗИЛ-130 сделали тюнинговую версию: видео

При этом они используют различные материалы и цвета, комбинируя их именно так, как хочет заказчик. Владелец MAN TGX 18.470 GX Barneveldse Dozenhandel захотел иметь роскошный салон в желто-оранжевых и коричневых оттенках кожи, замши и других элементов обивки и декора.

В своем сообщении об этом заказе, как и о других, Special Interior не указывает продолжительность работ, затраты рабочего времени. Можно только догадываться, что это длилось не несколько недель, а месяц или даже больше, не считая подготовительного периода по подбору материалов, выкроек и пошива. А по цене, то речь идет на десятки тысяч евро, все зависит от спецификации заказа.

Работа во всех проектах выполняется не просто мастерски, а супермастерски. Если взглянуть на ленты двойного шва, то там искать какой-то неровности или затяжки нити не стоит – делали профессионалы с творческим подходом.

Впрочем, если взглянуть на другие работы этого ателье по декорированию салонов грузовиков, то там аналогичная картина – творчество просматривается даже в выполнении мелких элементов. И это тоже искусство, что со временем может претендовать на его отдельный новый жанр.