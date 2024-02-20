Гибридный суперкар, подключаемый от сети, вышел за ворота тюнингового ателье с полным спектром визуальных обновлений, изменений в шасси и производительности.

Компания Novitec завершила программу тюнинга для Ferrari 296 GTB, приятно удивив поклонников эксклюзива. Модификации выхлопа и шасси для этой модели впервые объявлены еще в прошлом году, теперь добавился незаметный обвес, который сразу же занесли в каталог Novitec.

В отличие от некоторых других компонентов послепродажного обслуживания с кричащими и чрезмерно оформленными изменениями, дополнения из углеродного волокна Novitec для 296-го суперкара выглядят так, будто они были разработаны заводом.

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Среди основных новаций привлекают внимание двухкомпонентный сплиттер, скульптурные боковые юбки, декоративное оформление воздухозаборника, колпаки зеркал и диффузор. Соответствующий спойлер в виде утиного хвоста прекрасно сочетается с линиями электрифицированной модели. Novitec утверждает, что такая аэрочасть помогает на высокой скорости увеличить прижимную силу.

В предложенной версии полностью углеродный моторный отсек. Есть много различных вариантов выхлопных труб высокопроизводительной выхлопной системы Novitec. Они могут оставаться в неокрашенными или использовать различные варианты обработки, такие как нержавеющая сталь, матовый углерод или золотое покрытие 999 пробы.

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Выхлопную систему, изготовленную из нержавеющей стали или инконеля, можно дополнительно совместить с активно управляемыми поворотными клапанами, благодаря чему Ferrari звучит еще более брутальнее, чем когда-либо. Вместе со спортивными каталитическими нейтрализаторами и переработанными турбонаддувами для 2,9-литрового V6 с двойным турбонаддувом, они отвечают за повышение мощности.

В нынешнем исполнении Novitec 296 имеет дополнительные 38 л.с. (28 кВт / 38 л.с.) по сравнению со стандартной версией, увеличивая общую мощность гибридной системы, подключаемой к зарядке, до 867 л.с. (638 кВт / 868 л.с.).



Перелицованный Ferrari 296 GTB получил колеса NF11 от Vossen. Диски имеют размеры 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади, доступны в 72 различных оттенках и оснащены специальными крышками втулок, напоминающими дизайн центрального замка.

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Что касается подвески, то здесь есть выбор: владельцы могут заказать многорегулируемые койловеры из нержавеющей стали или более традиционные спортивные пружины. Оба варианта приближают Ferrari к земле на 35 мм и улучшают его управляемость. Гидравлическая передняя система подъема способствует удобству использования, при необходимости поднимая нос на 40 мм.

Если есть желание посмотреть видео с этой роскошной переделки (см. внизу), то не забудьте включить звук.