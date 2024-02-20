Гібридний суперкар, що підключається від мережі, вийшов за ворота тюнінгового ательє з повним спектром візуальних оновлень, змін у шасі та продуктивності.

Компанія Novitec завершила програму тюнінгу для Ferrari 296 GTB, приємно здивувавши шанувальників ексклюзиву. Модифікації вихлопу та шасі для цієї моделі вперше оголошено ще торік, тепер додався непомітний обвіс, який відразу ж занесли до каталогу Novitec.

На відміну від деяких інших компонентів післяпродажного обслуговування з кричущими та надмірно оформленими змінами, додатки з вуглецевого волокна Novitec для 296-го суперкара виглядають так, ніби вони були розроблені заводом.

Читайте також Скільки коштують запчастини для Ferrari

З-поміж основних новацій привертають увагу двокомпонентний спліттер, скульптурні бічні спідниці, декоративне оформлення повітрозабірника, ковпаки дзеркал і дифузор. Відповідний спойлер у вигляді качиного хвоста чудово поєднується з лініями електрифікованої моделі. Novitec стверджує, що така аерочастина допомагає на високій швидкості збільшити притискну силу.

У запропонованій версії повністю вуглецевий моторний відсік. Є багато різних варіантів вихлопних труб високопродуктивної вихлопної системи Novitec. Вони можуть залишатися в нефарбованими або використовувати різні варіанти обробки, як-от нержавіюча сталь, матовий вуглець або золоте покриття 999 проби.

Читайте також Ferrari запатентувала інноваційну конфігурацію салону

Вихлопну систему, виготовлену з нержавіючої сталі або інконелю, можна додатково поєднати з активно керованими поворотними клапанами, завдяки чому Ferrari звучить ще брутальніше, ніж будь-коли. Разом зі спортивними каталітичними нейтралізаторами та переробленими турбонаддувами для 2,9-літрового V6 з подвійним турбонаддувом, вони відповідають за підвищення потужності.

У нинішньому виконанні Novitec 296 має додаткові 38 к.с. (28 кВт / 38 к.с.) порівняно зі стандартною версією, збільшуючи загальну потужність гібридної системи, що підключається до зарядки, до 867 к.с. (638 кВт / 868 к.с.).



Перелицьований Ferrari 296 GTB отримав колеса NF11 від Vossen. Диски мають розміри 21 дюйм спереду та 22 дюйми ззаду, доступні в 72 різних відтінках і оснащені спеціальними кришками втулок, що нагадують дизайн центрального замка.

Читайте також Повністю знищений пожежею Ferrari продали за 2 мільйони доларів

Щодо підвіски, то тут є вибір: власники можуть замовити багаторегульовані койловери з нержавіючої сталі або більш традиційні спортивні пружини. Обидва варіанти наближають Ferrari до землі на 35 мм і покращують його керованість. Гідравлічна передня система підйому сприяє зручності використання, за потреби піднімаючи ніс на 40 мм.

Якщо є бажання подивитися відео з цього розкішного перероблення (див. внизу), то не забудьте увімкнути звук.