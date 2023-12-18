Названі ціни на деякі запчастини для Ferrari LaFerrari. Вартість деталей шокує.

За даними Scuderia Car Parts, новий карбоновий монокок для Ferrari LaFerrari коштує неймовірні 1 072 655 доларів. Це майже три чверті від базової ціни самого автомобіля. Інші деталі Ferrari LaFerrari також мають ціни, що вражають.

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Заміна даху коштуватиме власнику 140 645 доларів, а задня частина автомобіля – 28 295 доларів. Навіть передній підрамник коштує 12 372 долари. Цікаво зазначити, що для його встановлення потрібно 14 титанових гвинтів, кожен з яких коштує 71,4 долара.

Однак, попри високу вартість ремонту, Ferrari LaFerrari залишається одним з найцінніших автомобілів на ринку. У реєстрі DuPont станом на зараз пропонуються два екземпляри цього суперкара – один за 3 999 999 доларів, а інший за 4 275 000 доларів.

Ferrari спочатку планувала випустити лише 499 екземплярів LaFerrari. Проте компанія вирішила зробити 500-й автомобіль і продала його на благодійному аукціоні за 7 мільйонів доларів, щоб допомогти постраждалим від землетрусу в Італії.