Названы цены на некоторые запчасти для Ferrari LaFerrari. Стоимость деталей шокирует.

По данным Scuderia Car Parts, новый карбоновый монокок для Ferrari LaFerrari стоит невероятные 1 072 655 долларов. Это почти три четверти от базовой цены самого автомобиля. Другие детали Ferrari LaFerrari также имеют впечатляющие цены.

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Замена крыши будет стоить владельцу 140 645 долларов, а задняя часть автомобиля – 28 295 долларов. Даже передний подрамник стоит 12 372 доллара. Интересно отметить, что для его установки нужно 14 титановых винтов, каждый из которых стоит 71,4 доллара.

Однако, несмотря на высокую стоимость ремонта, Ferrari LaFerrari остается одним из самых ценных автомобилей на рынке. В реестре DuPont по состоянию на сейчас предлагаются два экземпляра этого суперкара – один за 3 999 999 999 долларов, а другой за 4 275 000 долларов.

Ferrari изначально планировала выпустить только 499 экземпляров LaFerrari. Однако компания решила сделать 500-й автомобиль и продала его на благотворительном аукционе за 7 миллионов долларов, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения в Италии.