Когда мы вспоминаем о технике прошлого, то представляем ее себе в том виде, как ее задумали конструкторы. Но немалая часть ретротранспорта всю свою жизнь находилась в таком тюнинге, что распознать первоначальную модель не могли даже ее создатели. Сегодня наш разговор – о "детском" тюнинге, то есть о доработке мопедов, на которых гоняли мальчишки в последней четверти ХХ в.

Начать нужно с того, что, примерно половина мопедов на дорогах того времени были не в стоке. И это был даже не тюнинг – они были просто штучной работы. Речь идет о "Верховинах" и "Ригах" ("Карпат" как более поздней модели это касается меньше), на которых гоняли молодые ребята. Большинство "молодежных" экземпляров представляли собой потрепанные аппараты, фактически собранные заново из подержанных и новых запчастей руками мальчишек.

Основным пользователем мопедов в 1980-е было подрастающее поколение. Оно же было самым активным тюнером 50-кубовой техники.

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Очень часто первый владелец полностью вырабатывал ресурс новой машины за два-три сезона. И это было неудивительно, учитывая практически ”гоночный” режим эксплуатации у этой категории мотофанов. После этого владелец либо вырастал и пересаживался на мотоцикл, либо выпрашивал у родителей деньги на еще одну новенькую "Верховину". А старый мопед начинал свой путь по рукам таких же, но финансово менее состоятельных мальчишек.

Двигатель

Когда первая волна счастья от владения новеньким "железным конем" спадала, вероятно, каждый второй юный владелец начинал задумываться над его усовершенствованием. Мощность у моторчика в 1,8 – 2,2 л.с. устраивала не всех "джигитов", поэтому 50-кубовый двигатель форсировали несколькими доступными способами:

"Поджимали" цилиндр - увеличивали степень сжатия в камере сгорания, сточив посадочные места цилиндра и головки суммарно на 1,0 - 1,5 мм.

Растачивали каналы системы впуска и выпуска (окна цилиндра и юбку поршня). Так же как и первое, это эффективное средство форсирования, которое, однако, сдвигало диапазон максимальной мощности и крутящего момента в зону высоких оборотов.

Устанавливали на поршень третье компрессионное кольцо. На практике этот способ показал себя малоэффективным, отчасти из-за увеличения внутренних потерь двигателя.

Расточка диффузора карбюратора и подбор жиклеров. Довольно тонкая работа, к тому же эффективная только вместе с предыдущими.

Заметим, что упомянутые приемы форсирования были доступны абсолютному большинству владельцев. Ведь в каждом населенном пункте были или завод, или мастерская, или на худой конец большая автобаза с мощным станочным парком. То есть форсирование двигателя мопеда типа "Верховина", "Карпаты" или "Рига" не было чем-то удивительным.

Киборг Электроник из культового молодежного сериала катался на старом мопеде, собранном из "Верховины-3" и "Верховины-4".

Трансмиссия

Механически слабые шестерени коробки передач были больным местом у некоторых поздних моделей 50-кубовых моторчиков. Владельцы поступали просто: заказывали мастерам на заводах усиленные валы и шестерни.

В середине 1980-х стала модной переделка механизма переключения передач. Оказалось, что его просто перенести с левой ручки руля под левую ногу, как это было реализовано на моторе V-501 от поздних "Карпат" и "Риги-26".

Но самым простым тюнингом трансмиссии у "Верховина-7", "Карпат", "Рига-16" и "Рига-22" была замена задней шестерни цепной передачи на меньшую - чтобы повысить скорость с 40 км/ч до 60 км/ч .

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Наверное, стоит напомнить, что в 1980 году максимальную скорость мопедов Львовского и Рижского заводов искусственно ограничили 40 км/ч – с паспортных 50 км/ч и реальных 60 м/час.

Эти мальчишки начали свой тюнинг издалека: для начала они превратили в мопеды свои велики. Комплекты продавались в "Спорттоварах", а сейчас – в интернете.

Это было сделано в целях безопасности, чтобы маленький байк не развивал такую скорость, с которой потом не мог безопасно остановиться. Кстати, такие меры в тот же период были приняты и в некоторых других странах. На “Верховинах” и “Ригах” это сделали, увеличив передаточное число главной передачи с 2,5 до 2,85. Реализовано это было заводской установкой на заднее колесо большей ведомой шестерни – которую пацаны потом меняли снова на меньшую.

Экипажная часть

Едва ли не первое действие многих счастливых обладателей мопеда тогда было таким: задрать вверх щиток переднего колеса. Мопед сразу становился похожим на кроссовый мотоцикл, и это было клёво. Также можно было выбросить багажник, и это тоже должно было придать побольше индивидуальности. И наоборот, хозяйственные взрослые граждане могли изготовить и пристроить на задок мопеда большой багажник с боковыми площадками для сумок.

Если подростки избавлялись штатных багажников ради большей спортивности, то старшие пользователи наоборот, были не прочь добавить еще один.

Полезная для активной эксплуатации модернизация – установка гидравлических задних амортизаторов от мотоцикла “Минск”, как более эффективных и долговечных.

Дизайн

Как ни странно, мопеды с целенаправленно измененным стайлингом на улицах тогда не попадались. Потому что советская молодежь имела здесь ограничения – прежде всего, в плане технологий. Потому что одно дело – заказать фрезеровщику на заводе новый комплект шестерен, а другое – нарисовать стильный обтекатель и изготовить его, скажем, из пластика.

Самые радикальные мопедисты превращали свою обычную “Верховину” в заводскую версию “Спорт”. Точнее, опытный глаз всегда сможет отличить оригинальный "Спорт" от имитации, даже если тюнер заполучит где-то главные детали - "колено", насадку и защитный экран на "верхний" глушитель. Выдают подделку лишние отверстия на крыле, пластиковый брызговик вместо особого резинового, отсутствие ручки-бугеля и надписи "Спорт" на сиденье.

"Карпаты" одной из ранних серий попытались превратить в "Карпаты Спорт". Но кроме перенесенного вверх на другую сторону глушителя, другие признаки "Спорта" отсутствуют.

Рекомендация Авто24

Стремление владельцев легкого мототранспорта к усовершенствованиям очень усложняет жизнь современным реставраторам. И тем ценнее каждая родная деталь от старого мопеда, которая могла заваляться в старом гараже – в том числе и в вашем. Словом, не спешите выбрасывать непонятную запчасть, не посоветовавшись со знатоком в соответствующей сфере. Таких сейчас несложно найти в тематических группах и форумах в соцсетях, либо в техническом музее, либо в ретроклубе, которые есть сегодня во многих украинских городах.

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