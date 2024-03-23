Польский владелец небольшой транспортной компании T2B Beghetto Polonia решил, что роскошными могут быть не только суперкары, но и магистральные тягачи.

В дорогу на фуре с шиком и комфортом

Конечно, красивый внешний вид тягача со стильной аэрографией и шикарно обустроенным салоном имеет не каждый его автомобиль. И не каждый водитель. Это как стимул для работы наемным работникам в статусе "передовиков производства" за безупречную и безаварийную работу.

Правда, не каждый тягач становится 5-звездочным по комфорту внутри и видом снаружи. Статус стильного и роскошного автомобиля, как правило, получает тягач с заслуженной историей. Редакция Авто24 отобрала два примера величественных изменений магистральщиков компании T2B Beghetto Polonia, подвергшихся глубокому эстетическому перевоплощению.

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Семейная транспортная компания Ромоло Бегетто начиналась в Италии с грузовика Scania 141 с кузовом для перевозки животных. В 2004 году Бегетто решил также открыть бизнес в Польше под названием T2B Beghetto Polonia. Сейчас бизнес трех поколений базируется на двух компаниях – Trasporti 2B SRL в Италии и T2B Beghetto Polonia в Польше.

Польская компания сейчас имеет 20 машин, среди которых пять для перевозки живых животных, четыре для рефрижераторных грузов и одиннадцать фур с тентовыми прицепами. Среди водителей можно встретить не только поляков и итальянцев, но и украинцев.

Из собственного опыта, а не с чужих слов

Владельцы транспортной кампании не с чужих слов знают о тяжелой работе водителя, неделями оторванного от дома. Скажем, 20-летний Умберто Бегетто сочетает офисную работу с вождением грузовиков на дальние рейсы. Аналогично поступает Симоне Бегетто.

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Таким образом внук и сын основателя компании знают шоферскую профессию по собственному опыту. В качестве дани уважения к выслуге машин решили перелицевать лучшие из лучших. Денег на внешнее оформление и внутреннее обустройство не жалели. Получилось шедеврально.

Первая перелицовка досталась красивой черной Scania с прозвищем "Черный принц" по случаю 25-летия упомянутого выше итальянско-польского тягача Scania 144 и в честь главы семейства как основателя бизнеса.

Второй автомобиль Scania R730 претерпел перелицовку за выслугу – за десять лет безаварийной работы и капитального ремонта выходил миллион километров. Такое признание заслуживало награды, что и было сделано.

"Черный принц" обратился к истокам семейного бизнеса

Scania 144 460, которую взяли с рук в 4-летнем возрасте, прослужила перевозчику 21 год. По случаю ее 25-летия, решено было дать тягачу вторую жизнь. За это время одометр трижды обнулился и находил 3,4 миллиона километров.

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После перелицовки черная Scania по прозвищу "Черный принц" стала отличным памятником истории компании, которую можно просматривать по частям. Это стало своеобразным подарком сына отцу на его 66-летие.

Аэрография построена на игре цветов. Черная краска кузова хорошо сочетается с серой, что также подводит к названию автомобиля. "Черный принц" как будто перелистывает страницы истории, где видно весь путь семейного бизнеса.

Начиная с водительской двери, видим рисунок заснеженной польской государственной границы в сочетании с высокими оборотами на манометре классической Scania.

На правой двери видно приборную панель Scania 141, первого грузовика компании. Вершиной внешней отделки стало изображение самого Ромоло Бегетто, увековеченное на гладкой обшивке задней стенки.

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Многочисленные эмблемы производителя можно увидеть повсюду, вроде знаменитых восьмерок и буквы V, обозначающих восьмицилиндровые V-образные двигатели: семья Бегетто уже почти полвека ездит на Scania V8. Здесь также заметны огромные бычьи рога – намек на то, что все началось с перевозки животных.

А внутри роскоши хоть отбавляй. Конечно, золотом и бриллиантами здесь ничего не украшено, но кожи и натуральных материалов хватает. Трудно не обратить внимание на уникальную обивку, ром-бар, размещенный под потолком, и красиво расписанные детали, от переключателей до ключа блокировки тахографа.

Все эти внутренние модификации были сделаны польской компанией из Ксаверова, краску и электрику выполняла мастерская из Италии. Общая продолжительность этих работ, включая ручную разборку автомобиля вплоть до винтов самим господином Бегетто, длилось примерно два года.

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Такой длительный срок работы можно объяснить большим вниманием к деталям. Несмотря на преклонный возраст, автомобиль сохранил много деталей, характерных для Scania 4-й серии первоначального производства.

Обновленную Scania R730 закрепили за Марысей

После десяти лет эксплуатации и пробега в миллион миль (1 609 344 км) тягач Scania R730 2014 года выпуска польского филиала итальянской компании Beghetto отправили в мастерскую Enjoy Driving, которая в Италии считается лидером по доработке салона.

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Там ранний "Евро 6" получил не только новые отделочные материалы и привлекательные аксессуары, но и существенно измененную компоновку салона, призванные обеспечить больший комфорт сна и отдыха.

Оригинальную изначальную планировку Scania "R" с очень узкой нижней кроватью заменили на так называемую гостиную. Сзади есть два кресла, столик. При этом была использована верхняя планировка салона с более старой Scania 4 серии, то есть отсеки для вещей разместили на задней стенке, а основную кровать установили над лобовым стеклом. Матрас имеет ширину целых 90 сантиметров, а кондиционер на крыше обеспечивает надлежащее охлаждение перед сном.

Все это отделано в лучшем итальянском стиле, с использованием высококачественной кожи и очень элегантной фурнитуры. Под столешницей прячутся банка рома, сигара и резак для сигар, что отсылает к предпочтениям основателя компании итальянца Ромоло Бегетто.

На сиденьях вышито год основания компании, современный руль заменен на классический, а все пластиковые элементы, включая кофеварку, окрашены под цвет обивки. Даже старинное радио Midland CB получило соответствующий стиль.

Управляет презентованным грузовиком полька Марыся Ворина. Ей такое убранство нравится, ведь здесь домашний комфорт и стильные условия, которые в дороге украшают обыденность и превращают каждый рейс в праздник. Впрочем, и красота требует постоянного ухода: грузовик – женского рода, а женщина из дома никогда не выйдет без наведенной красоты и машина у Марыси именно из таких модниц.

В публикации использованы фото: Beghetto Polonia, 40ton.net, Marysia Woryna