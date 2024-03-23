Польський власник невеличкої транспортної компанії T2B Beghetto Polonia вирішив, що розкішними можуть бути не тільки суперкари, але й магістральні тягачі.

В дорогу на фурі з шиком і комфортом

Звісно, гарний зовнішній вигляд тягача зі стильною аерографією та шикарно облаштованим салоном має не кожен його автомобіль. І не кожен водій. Це як стимул для роботи найманим працівникам у статусі "передовиків виробництва" за бездоганну та безаварійну роботу.

Щоправда, не кожен тягач стає 5-зірковим за комфортом всередині й виглядом зовні. Статус стильного й розкішного автомобіля, як правило, отримує тягач із заслуженою історією. Редакція Авто24 відібрала два приклади величних змін магістральників компанії T2B Beghetto Polonia, що зазнали глибокого естетичного перевтілення.

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Сімейна транспортна компанія Ромоло Бегетто розпочиналася в Італії з вантажівки Scania 141 з кузовом для перевезення тварин. У 2004 році Бегетто вирішив також відкрити бізнес у Польщі під назвою T2B Beghetto Polonia. Нині бізнес трьох поколінь базується на двох компаніях – Trasporti 2B SRL в Італії та T2B Beghetto Polonia у Польщі.

Польська компанія наразі має 20 машин, серед яких п’ять для перевезення живих тварин, чотири для рефрижераторних вантажів та одинадцять фур із тентовими причепами. Серед водіїв можна зустріти не лише поляків та італійців, але й українців.

З власного досвіду, а не з чужих слів

Власники транспортної кампанії не з чужих слів знають про важку роботу водія, тижнями відірваного від дому. Скажімо, 20-річний Умберто Бегетто поєднує офісну роботу з водінням вантажівок на далекі рейси. Аналогічно вчиняє Сімоне Бегетто.

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Таким чином онук та син засновника компанії знають шоферську професію з власного досвіду. Задля данини пошани до вислуги машин вирішили перелицювати кращі з кращих. Грошей на зовнішнє оформлення та внутрішнє облаштування не шкодували. Вийшло шедеврально.

Перше перелицювання дісталося красивій чорної Scania на прізвисько "Чорний принц" з нагоди 25-річчя згаданого вище італійсько-польського тягача Scania 144 та на честь глави сімейства як засновника бізнесу.

Другий автомобіль Scania R730 зазнав перелицювання за вислугу – за десять років безаварійної роботи та капітального ремонту виходив мільйон кілометрів. Таке визнання заслуговувало на відзнаку, що і було зроблено.

"Чорний принц" звернувся до витоків сімейного бізнесу

Scania 144 460, яку взяли з рук у 4-річному віці, прослужила перевізнику 21 рік. З нагоди її 25-річчя, вирішено було дати тягачу друге життя. За цей час одометр тричі обнулився й находив 3,4 мільйона кілометрів.

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Після перелицювання чорна Scania на прізвисько "Чорний принц" стала чудовою пам’яткою історії компанії, яку можна переглядати по частинах. Це стало своєрідним подарунком сина батькові на його 66-річчя.

Аерографія побудована на грі кольорів. Чорна фарба кузова добре поєднується з сірою, що також підводить до назви автомобіля. "Чорний принц" наче перегортає сторінки історії, де видно весь шлях сімейного бізнесу.

Починаючи з водійських дверей, бачимо малюнок засніженого польського державного кордону в поєднанні з високими оборотами на манометрі класичної Scania.

На правих дверях видно приладову панель Scania 141, першої вантажівки компанії. Вершиною зовнішнього оздоблення стало зображення самого Ромоло Бегетто, увічнене на гладкій обшивці задньої стінки.

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Численні емблеми виробника можна побачити повсюди, як от знамениті вісімки та літера V, що позначають восьмициліндрові V-подібні двигуни: родина Бегетто вже майже півстоліття їздить на Scania V8. Тут також помітні величезні бичачі роги – натяк на те, що все почалося з перевезення тварин.

А всередині розкоші немає меж. Звісно, золотом та діамантами тут нічого не оздоблено, але шкіри та натуральних матеріалів вистачає. Важко не звернути увагу на унікальну оббивку, ром-бар, розміщений під стелею, і красиво розписані деталі, від перемикачів до ключа блокування тахографа.

Усі ці внутрішні модифікації були зроблені польською компанією з Ксаверова, фарбу та електрику виконувала майстерня з Італії. Загальна тривалість цих робіт, включаючи ручне розбирання автомобіля аж до гвинтів самим паном Бегетто, тривало приблизно два роки.

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Такий тривалий термін роботи можна пояснити великою увагою до деталей. Попри похилий вік, автомобіль зберіг багато деталей, характерних для Scania 4-ї серії початкового виробництва.

Оновлену Scania R730 закріпили за Марисьою

Після десяти років експлуатації та пробігу в мільйон миль (1 609 344 км) тягач Scania R730 2014 року випуску польської філії італійської компанії Beghetto відправили в майстерню Enjoy Driving, яка в Італії вважається лідером з доопрацювання салону.

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Там ранній «Євро 6» отримав не тільки нові оздоблювальні матеріали та привабливі аксесуари, а й істотно змінене компонування салону, що покликані забезпечити більший комфорт сну і відпочинку.

Оригінальне початкове планування Scania "R" з дуже вузьким нижнім ліжком замінили на так звану "вітальню". Ззаду є два крісла, столик. При цьому було використано верхнє планування салону зі старішої Scania 4 серії, тобто відсіки для речей розмістили на задній стінці, а основне ліжко встановили над лобовим склом. Матрац має ширину цілих 90 сантиметрів, а кондиціонер на даху забезпечує належне охолодження перед сном.

Все це оброблено в найкращому італійському стилі, з використанням високоякісної шкіри та дуже елегантної фурнітури. Під стільницею ховаються банка рому, сигара і різак для сигар, що відсилає до уподобань засновника компанії італійця Ромоло Бегетто.

На сидіннях вишито рік заснування компанії, сучасне кермо замінено на класичне, а всі пластикові елементи, включаючи кавоварку, пофарбовано під колір оббивки. Навіть старовинне радіо Midland CB отримало відповідний стиль.

Керує презентованою вантажівкою полька Марися Ворина. Їй таке оздоблення до вподоби, адже тут домашній комфорт і стильні умови, які в дорозі прикрашають буденність і перетворюють кожен рейс на свято. Втім, та краса потребує постійного догляду: вантажівка – жіночого роду, а жінка з хати ніколи не вийде без наведеної краси й машина у Марисі саме з таких модниць.

У публікації використано фото: Beghetto Polonia, 40ton.net, Marysia Woryna