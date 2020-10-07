І варта кожної витраченої секунди.

На аукціоні eBay виставлено автентично відреставрований Chevrolet Chevelle 1971 року випуску, на відновлення якого, за інформацією продавця – Classic Auto Mall, було витрачено тридцять років. Зараз автомобіль виглядає, як новенький.

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На кузові Chevelle немає іржі, а хромовані бампери – нові заводські OEM-деталі. Також спорткар має оригінальні 15-дюймові колеса Outlaw та червий кузов без жодної подряпини.

Бездоганна реставрація продовжується всередині, але тут є кілька новодільних доповнень, включаючи AM/FM/касетний програвач, контролер NOS, додаткові датчики і тахометр на кермі. Єдине, що потребує уваги всередині – це система кондиціонування, яка вийшла з ладу.

У рух усю цю красу приводить дбайливо відреставрований 5,8-літровий мотор Chevrolet V8, що працює в парі з автоматичною коробкою передач. На одометрі олдтаймера – близько 167 тисяч кілометрів.

До закінчення торгів за цим лотом на інтернет-аукціоні залишилось два дні, а найвища ставка зараз становить 11 100 доларів – не надто дорого, враховуючи стан авто.

Фото: відреставрований Chevrolet Chevelle 1971 року / eBay