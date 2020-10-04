Позолота, килими, живопис, мінібар, диван – ніби передпокій до будуару принцеси у королівському палаці.

Автомобіль замовив бізнесовий барон Кларенс Гаск для своєї дружини Мод, яка була великою прихильницею французького мистецтва 18 століття. До сьогодні цей Rolls-Royce Phantom залишається одним із найбільш натхненних прикладів кузовного будівництва на замовлення.

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Автомобіль, який називали “Привидом кохання”, збудували у майстерні “Charles Clark and Sons”. Фірма отримала пряму вказівку Гаска (фінансового директора компанії Woolworth’s у Великобританії), що його автомобіль повинен бути більш вражаючими і вишукано-розкішним, ніж Rolls-Royce Silver Ghost, створений для одного з конкурентів Гаска, незалежно від вартості.

Головною окрасою салону цього Phantom став диван, що належав Марії Антуанетті – прямісінько з Версалю. З королівських запасів лімузину також дістались гобелен Обюссона (на виготовлення якого пішло дев'ять місяців), годинник ормола, дві фарфорові вази (з квітами з позолоченого металу і емалі), світильники у вигляді херувимів. Стелю також прикрасили фрескою з грайливими херувимами. А у стінці, що розділяє шофера та гостей салону, облаштовано шафу для напоїв (передня частина додаткових розкладних сидінь), є пара бічних шафок.

Кларенс Гаск заявляв, що кастомний кузов та інтер’єр обійшлись йому у 6500 фунтів стерлінгів, що сьогодні дорівнює 400 000 фунтів або 513 000 доларів. При цьому 4500 фунтів стерлінгів було витрачено лише на інтер’єр. Імовірно, цей кузов був найдорожчим з усіх коли-небудь побудованих на шасі Rolls-Royce, таким чином і автомобіль в цілому є одним з найдорожчих Rolls-Royce усіх часів.

Гаски насолоджуватись своїм чудовим екіпажем лише 18 місяців, оскільки пан Гаск помер у жовтні 1928 року. Машину помістили на зберігання, де вона знаходилась до смерті місіс Гаску у 1952 році.

Фото: Rolls-Royce “Phantom of Love” / Designyoutrust