Позолота, ковры, живопись, минибар, диван – будто прихожая к будуару принцессы в королевском дворце.

Автомобиль заказал бизнес-барон Кларенс Гаск для своей жены Мод, которая была большой поклонницей французского искусства 18 века. До сих пор этот Rolls-Royce Phantom остается одним из самых вдохновляющих примеров строительства кузова на заказ.

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Автомобиль, который называли “Призраком любви”, построили в мастерской “Charles Clark and Sons”. Фирма получила прямое указание Гаска (финансового директора компании Woolworth's в Великобритании), что автомобиль должен быть более впечатляющими и изысканно-роскошным, чем Rolls-Royce Silver Ghost, созданный для одного из конкурентов Гаска, независимо от стоимости.

Главным украшением салона этого Phantom стал диван, принадлежавший Марии Антуанетте – прямехонько из Версаля. Из королевских запасов лимузину также достались гобелен Обюссона (на изготовление которого ушло девять месяцев), часы ормола, две фарфоровые вазы (с цветами из позолоченного металла и эмали), светильники в виде херувимов. Потолок также украсили фреской с игривыми херувимами. А в стенке, разделяющей шофера и гостей салона, оборудован шкаф для напитков (передняя часть дополнительных раскладных сидений), есть пара боковых шкафчиков.

Кларенс Гаск заявлял, что кастомный кузов и интерьер обошлись ему в 6500 фунтов стерлингов, что сегодня равняется 400 000 фунтов или 513 000 долларов. При этом 4500 фунтов стерлингов было потрачено только на интерьер. Вероятно, этот кузов был самым дорогим из всех когда-либо построенных на шасси Rolls-Royce, таким образом и автомобиль в целом является одним из самых дорогих Rolls-Royce всех времен.

Гаски наслаждался своим великолепным экипажем всего 18 месяцев, так как г-н Гаск умер в октябре 1928 года. Машину поместили на хранение, где она находилась до смерти миссис Гаска в 1952 году.

Фото: Rolls-Royce “Phantom of Love” / Designyoutrust