Обычно краш-тесты проводятся на значительно меньших скоростях, да и автомобили в них используются современные, с подушками безопасности и другими решениями для защиты жизни и здоровья людей. Однако в этом случае условия эксперимента больше приближены к реальной жизни.

Европейские и американские краш-тесты проводятся на скорости до 65 км/ч. Но автомобили способны развивать значительно большую скорость. Авторы канала Bri4ka.COM из болгарской "Академии безопасного вождения" решили поставить эксперимент на скорости в 200 км/ч.

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Для теста используется Opel Omega второго поколения, оборудованный системой дистанционного управления.

На длинной взлетно-посадочной полосе радиолокационная пушка показывает, что седан разгоняется до 208 км/ч, прежде чем встретиться с бортом неподвижного городского автобуса. Беспилотник и несколько камер фиксируют столкновение со всех углов.

Повреждения для Opel огромны. Передняя часть машины раздавлена и сплющена. Задние пассажирские двери едва заметны, а вот впереди теперь просто груда металлолома. Багажник – единственная часть седана, которую все еще можно узнать. Судя по тому, что можно видеть, человек в Opel не смог бы выжить даже на заднем сиденье.

Для автобуса ситуация не намного лучше. Столкновение разбивает каждую стеклянную поверхность в пассажирском транспорте, включая лобовое стекло. Манекены, установленные в начале эксперимента примерно в месте удара, разлетелись по всему салону. Один даже свисает с крыши. Это ужасное зрелище.