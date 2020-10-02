Зазвичай краш-тести проводяться на значно менших швидкостях, та й автомобілі у них використовуються сучасні, з подушками безпеки та іншими рішеннями для захисту життя і здоров'я людей. Однак у цьому випадку умови експерименту більше наближені до реального життя.

Європейські та американські краш-тести проводяться на швидкості до 65 км/год. Але ж автомобілі здатні розвивати значно більшу швидкість. Автори каналу Bri4ka.COM з болгарської “Академії безпечного водіння” вирішили поставити експеримент на швидкості у 200 км/год.

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Для тесту використовується Opel Omega другого покоління, обладнаний системою дистанційного управління.

На довгій злітно-посадковій смузі радіолокаційна гармата показує, що седан розганяється до 208 км/год, перш ніж зустрітись з бортом нерухомого міського автобуса. Безпілотник і кілька камер фіксують трощу з усіх кутів.

Збитки для Opel величезні. Передня частина машини розчавлена і сплющена. Задні пасажирські двері ледь помітні, а ось попереду тепер просто купа металобрухту. Багажник – єдина частина седана, яку все ще можна впізнати. Судячи з того, що можна бачити, людина в Opel не змогла б вижити навіть на задньому сидінні.

Для автобуса ситуація не набагато краща. Зіткнення розбиває кожну скляну поверхню в пасажирськму транспорті, включаючи лобове скло. Манекени, встановлені на початку експерименту приблизно в місці удару, розлетілись по усьому салону. Один навіть звисає з даху. Це жахливе видовище.