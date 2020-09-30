Стрілець сам виклав запис з відеореєстратора у Мережу, а потім сам прийшов у поліцію.

Стрілянина відбувалась на ходу. Усі обставини зараз вивчає поліція Флориди, де відбулась дорожня подія. Стрілець сам здався правоохоронцям, однак його не заарештували.

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За кермом пікапа на цьому відео знаходиться Марко Мацетта. Він називає себе свідомим власником зброї і пояснив поліції, що діяв з метою самозахисту. Ролик був розміщений у YouTube перед тим, як Марко прийшов з повинною до правоохоронців.

В оригінальному відео з автомобільного реєстратора в пікапі Марко Мацетта є стоп кадри та коментарі, хоча його поведінку, як учасника дорожнього руху теж добре видно. Конфлікт із водієм купе Nissan 370Z розпочався, коли спорткар “повис на хвості” пікапа, впритул наблизившись до нього на високій швидкості. Після кількох агресивних маневрів з боку обох водіїв, Марко вирішив провчити іншого опонента і різко загальмував, коли той знову наблизився впритул до напіввантажівки.

Коли ж водій Nissan 370Z таки зміг вийти на обгін пікапа, Марко ще й облаяв його та послав навздогін непристойний жест. У відповідь водій купе опустив вікно та наставив на Мацетту пістолет. Однак одразу ж прибрав його та додав швидкості. Однак пізніше пригальмував, щоб порівнятись з пікапом, і знову наставив зброю на водія пікапа.

Мацетта, за його словами, вирішив, що водій спорткара цього разу стрілятиме, тож дістав свого пістолета і кілька разів вистрілив сам.

Мацетта прокоментував це так: “Я не фанат зброї. Я фанатію від того, щоб бути не підстреленим. Я знаю, на цих кадрах я теж постаю не в найкращому світілі, однак я сподіваюсь, що усі ідіоти з пістолетами побачуть, що не варто цілитись у когось із пістолета, через непорозуміння на дорозі”.