Стрелок сам выложил запись с видеорегистратора в сеть, а затем добровольно пришел в полицию.

Стрельба происходила на ходу. Все обстоятельства сейчас изучает полиция Флориды, где произошло дорожное происшествие. Стрелок сам сдался правоохранителям, однако его не арестовали.

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За рулем пикапа на этом видео находится Марко Мацетта. Он называет себя сознательным владельцем оружия и объяснил полиции, что действовал в целях самозащиты. Ролик был размещен в YouTube перед тем, как Марко пришел с повинной к правоохранителям.

В оригинальном видео с автомобильного регистратора в пикапе Марко Мацетта есть стоп-кадры и комментарии, хотя его поведение как участника дорожного движения тоже хорошо видно. Конфликт с водителем купе Nissan 370Z начался, когда спорткар “повис на хвосте” пикапа, вплотную приблизившись к нему на высокой скорости. После нескольких агрессивных маневров со стороны обоих водителей Марко решил проучить другого оппонента и резко затормозил, когда тот снова приблизился вплотную к полугрузовику.

Когда же водитель Nissan 370Z все же смог выйти на обгон пикапа, Марко еще и обругал его и послал вдогонку неприличный жест. В ответ водитель купе опустил окно и наставил на Мацетту пистолет. Однако сразу же убрал его и прибавил скорости. Однако позже притормозил, чтобы сравняться с пикапом, и снова наставил оружие на водителя пикапа.

Мацетта, по его словам, решил, что водитель спорткара на этот раз будет стрелять, поэтому достал свой пистолет и несколько раз выстрелил сам.

Мацетта прокомментировал это так: “Я не фанат оружия. Я фанатею от того, чтобы быть не подстреленным. Я знаю, на этих кадрах я тоже предстаю не в лучшем свете, однако я надеюсь, что все идиоты с пистолетами увидят, что не стоит целиться в кого-то из пистолета из-за недоразумения на дороге”.