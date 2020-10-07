И стоит каждой потраченной секунды.

На аукционе eBay выставлен аутентично отреставрированный Chevrolet Chevelle 1971 года выпуска, на восстановление которого, по информации продавца – Classic Auto Mall, было потрачено тридцать лет. Сейчас автомобиль выглядит, как новенький.

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На кузове Chevelle нет ржавчины, а хромированные бамперы – новые заводские OEM-детали. Также спорткар имеет оригинальные 15-дюймовые колеса Outlaw и красный кузов без единой царапины.

Безупречная реставрация продолжается внутри, но здесь есть несколько новодельных дополнений, включая AM/FM / кассетный проигрыватель, контроллер NOS, дополнительные датчики и тахометр на руле. Единственное, что требует внимания внутри - это система кондиционирования, которая вышла из строя.

В движение всю эту красоту приводит бережно отреставрированный 5,8-литровый мотор Chevrolet V8, работающий в паре с автоматической коробкой передач. На одометре олдтаймера – около 167 тысяч километров.

До окончания торгов за этим лотом на интернет-аукционе осталось два дня, а самая высокая ставка сейчас составляет 11 100 долларов – не слишком дорого, учитывая состояние авто.

Фото: відреставрований Chevrolet Chevelle 1971 року / eBay