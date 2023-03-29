Засновник тюнінг-ательє Klassen, Пауль Классен, пообіцяв неабиякий кортеж Зеленському.

Про це він заявив у ТікТок, показавши автомобілі, які компанія хоче подарувати Президенту України після закінчення бойових дій. Також у відеоролику Классен додав: «тож, кто желает – будем гроші збирать».

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Зазначимо, Классен є не тільки засновником компанії Klassen, а ще й вважається одним із лідерів ексклюзивного тюнінгу в Європі. Сам Павло (хоча, мабуть, у даному випадку правильніше казати Пауль чи Павєл) є уродженцем Таджикистану (місто Душанбе), але з 1991-го року він живе у Німеччині, де і базується «родинне» тюнінг-ательє Klassen (рік заснування – 2001-й).

Мало кому відомо, але Пауль Классен у 2004-му році заснував у Вінниці дитячий будинок для дітей-сиріт. Він існує та функціонує тут і досі.