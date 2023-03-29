Основатель тюнинг-ателье Klassen, Пауль Классен, пообещал незаурядный кортеж Зеленскому.

Об этом он заявил в ТикТок, показав автомобили, которые компания хочет подарить Президенту Украины по окончании боевых действий. Также в видеоролике Классен добавил: «так, кто желает – будем деньги собирать».

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Отметим, Классен является не только основателем компании Klassen, но и считается одним из лидеров эксклюзивного тюнинга в Европе. Сам Павел (хотя, пожалуй, в данном случае правильнее говорить Пауль) является уроженцем Таджикистана (город Душанбе), но с 1991 года он живет в Германии, где и базируется «семейное» тюнинг-ателье Klassen (год основания – 2001-й).

Мало кому известно, но Пауль Классен в 2004 году основал в Виннице детский дом для детей-сирот. Он существует и функционирует здесь до сих пор.