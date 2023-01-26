Офис президента предлагает запретить покупку подакцизных товаров за наличные деньги. Об этом на брифинге сказал заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма.

Он пояснил, что акцизный налог может стать одним из компенсаторов для предстоящей налоговой реформы в Украине, которую упорно лоббирует Офис президента.

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"Мы рассматриваем повышение налогообложения вредного потребления. Это табак, алкоголь и ископаемое топливо. В рамках реформы мы будем приводить ставки налогов к среднеевропейским уровням", – сказал Шурма.

По мнению чиновника, повышение акцизов нужно будет проводить в комплексе с улучшением администрирования налогов. "Мы планируем две фундаментальные изменения. Первое – это электронный акциз. Не допотопные акцизные марки, которые клеятся на пачки, а уникальный QR-код. Второй концепт мы еще обсуждаем, решения не приняли. Но чтобы эта система заработала, нам нужно перевести расчеты за подакцизные товары исключительно в безналичный формат, то есть в оплату картой", – сказал Шурма.

По его словам, такой формат де-факто уже удалось опробовать во время топливного кризиса весной 2022 года. "Все поставщики горючего перевели клиентов на оплаты картами и на оплаты через приложение. Думаю, дискомфорт длился неделю-две. Дальше все адаптировались. Это позволило обелить оборот горючего", – сказал Шурма.