Офіс президента пропонує заборонити купівлю підакцизних товарів за готівку. Про це на брифінгу сказав заступник керівника ОП Ростислав Шурма.

Він пояснив, що акцизний податок може стати одним із компенсаторів для майбутньої податкової реформи в Україні, яку наполегливо лобіює Офіс президента.

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"Ми розглядаємо підвищення оподаткування шкідливого споживання. Це тютюн, алкоголь і викопне паливо. В рамках реформи ми будемо приводити ставки податків до середньоєвропейських рівнів", – сказав Шурма.

На думку чиновника, підвищення акцизів потрібно буде проводити у комплексі з покращенням адміністрування податків. "Ми плануємо дві фундаментальних зміни. Перше – це електронний акциз. Не допотопні акцизні марки, які клеяться на пачки, а унікальний QR-код. Другий концепт ми ще обговорюємо, рішення не прийняли. Але щоб ця система запрацювала, нам потрібно перевести розрахунки за підакцизні товари виключно в безготівковий формат, тобто в оплату карткою", – сказав Шурма.

За його словами, такий формат де-факто уже вдалося випробувати під час паливної кризи навесні 2022 року. "Всі постачальники пального перевели клієнтів на оплати картками і на оплати через застосунок. Думаю, дискомфорт тривав тиждень-два. Далі всі адаптувалися. Це дозволило обілити обіг пального", – сказав Шурма.