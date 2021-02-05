Этот бодикит станет последним, который Liberty Walk выпускает для Aventador, а его тираж будет ограничен только 20 единицами.

Liberty Walk прославилась, благодаря действительно сумасшедшим наборам широкого корпуса для некоторых самых популярных и уважаемых автомобилей в мире, а сейчас японский тюнер обнародовал свой самый популярный на сегодня бодикит, созданный специально для Lamborghini Aventador.

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Названный GT Evo, обвес доступен в четырех различных формах, включая полностью карбоновый. Международные цены варьируются от 94 600 до 187 тысяч долларов США в зависимости от того, какой комплект избран и в какую страну нужно его доставить.

На фотографиях Aventador GT Evo от Liberty Walk представлен с новой передней панелью со специальным капотом, новым бампером, массивным сплиттером и аэродинамическими плавниками вдоль бампера. Также комплект включает расширенные передние и задние колесные арки, а боковые юбки и дополнительные кузовные панели.

Массивное антикрыло сзади напоминает о Aventador SVJ. Стойки спойлера тянутся от колесных арок, а акулий плавник заходит на крышку двигателя и новый диффузор.

Фото: набор расширения кузова GT Evo для Lamborghini Aventador від Liberty Walk / Liberty Walk