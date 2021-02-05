Цей бодікіт стане останнім, який Liberty Walk випускає для Aventador, а його тираж буде обмежений лише 20 одиницями.

Liberty Walk прославилася, завдяки справді божевільним наборам широкого корпусу для деяких найпопулярніших та найшанованіших автомобілів у світі, а зараз японський тюнер оприлюднив свій найпопулярніший на сьогодні бодікіт, створений спеціально для Lamborghini Aventador.

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Названий GT Evo, обвіс доступний у чотирьох різних формах, включаючи повністю карбоновий. Міжнародні ціни варіюються від 94 600 до 187 000 доларів США залежно від того, який комплект обрано та до якої країни потрібно його доставити.

На фотографіях Aventador GT Evo від Liberty Walk представлений з новою передньою панеллю із спеціальним капотом, новим бампером, масивним сплітером та аеродинамічними плавниками обабіч бампера. Також комплект включає розширені передні та задні колісні арки, а бічні спідниці та додаткові кузовні панелі.

Масивне антикрило ззаду нагадує про Aventador SVJ. Стійки спойлера тягнуться від колісних арок, а акулячий плавець заходить на кришку двигуна та новий дифузор.

Фото: набір розширення кузову GT Evo для Lamborghini Aventador від Liberty Walk / Liberty Walk