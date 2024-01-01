Капотная Scania Hauber получила впечатляющую аэрографию: фото, видео

Европейские журналисты зафиксировали Scania Hauber вместе с владельцем компании Марио Брунсом на полпути от ателье аэрографии до Фленсбурга. Пока его Scania с двигателем V8 и огромной мощностью 660 л.с. готова только внешне. Об этом сообщает eurotransport.de.

Художественный образ приобрели только магистральный тягач и его двухосный прицеп. Все сделано в одном стиле, но каждый борт автомобиля и прицепной системы имеет другие рисунки. Разностороннюю раскраску аэрографом получила и капотная кабина.

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Если левая сторона имеет гранатовую колористику, то левая выполнена в темно синих, иногда ультрамариновых тонах краски с белым и черным переплетением оттенков. Это своеобразное сочетание теплоты южных регионов с более холодным краем севера.

Многие машины транспортно-логистической компании Heide-Logistik уже имеют высокохудожественную аэрографическую колористику, право ездить на которых получают лучшие. Фото: Heide-Logistik

Аэрография заняла полгода, но владелец компании доволен – оно того стоило. Во-первых, красиво. Во-вторых, заказчики просят посылать на доставку их груза именно такие грузовики, поскольку это привлекает дополнительное внимание к такой технике и, конечно, к компании.

В-третьих, доставка грузов такой фурой транспортно-логистической компанией тарифицируется так же как и обычным транспортом.

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Scania Hauber имеет не только визуальное отличие от других машин автопарка. Если остальной транспорт укомплектован двигателями под 520 л.с., то этот магистральный тягач получил V-образную "восьмерку" на 660 л.с. Общая длина такого автопоезда 18,7 метра.

В компании Heide-Logistik, насчитывающей более трех десятков грузовиков и 35 морозильных трейлеров, отсутствует дефицит водителей. Лучшим водителям с безупречной репутацией предоставляют вот такие разрисованные фуры. Есть там и украинские водители, которые ходят как на основных линиях между Антверпеном и Гамбургом, так и на маршрутах по всей Европе.

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Будет ли кто-то из наших земляков управлять новичком – доподлинно неизвестно. Пока в ателье Фленсбурга идет обустройство кабины. На это отведено четыре недели. Восьмого июня Марио Брунс уже запланировал провести презентацию своего магистрального автопоезда Scania Hauber.