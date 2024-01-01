Scania предлагает на выбор обычную или бронированную кабину

Такое сочетание стало возможным благодаря модульной конструкции кузова с системой замены кабины. В зависимости от условий эксплуатации и потребностей заказчик выбирает стандартную кабину или ее бронированный вариант.

Кроме того, Gryphus предлагает хорошо знакомые атрибуты из гражданских транспортных средств, как с точки зрения рабочего места водителя, так и компонентов привода. Подобный повышенный комфорт, как пишет 40ton.net, предусмотрели и для армейской версии.

Читайте также Самая маленькая армия Европы получила самый большой буксир Scania 660S

Основным заказчиком автомобилей серии Gryphus стали Нидерланды, чей портфель за семь лет суммарно достиг в мирной версии 3000 единиц. Теперь голландцы запросили около 200 бронированных кабин, которые отправлены на центральный военный склад и будут забираться оттуда отдельными подразделениями в рамках текущих потребностей.

Кроме того, голландцы выделялись своим подходом к двигателям и обслуживанию. Они остановили свой выбор на агрегатах Евро-6, хотя для военных грузовиков это не обязательно. При этом заключили договор на обслуживание этих машин на авторизованной СТО.

Читайте также Капотная Scania Hauber получила впечатляющую аэрографию: фото, видео

Автомобиль соответствует экологическому стандарту Евро-6. В моторной нише он имеет 12,7-литровый 456-сильный дизельный двигатель, агрегатированный с 12+2-ступенчатой коробкой передач, работающей с функцией автоматического режима.