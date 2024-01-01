Самая маленькая армия Европы получила самый большой буксир Scania 660S

Увидеть военный грузовик на военных номерах Люксембурга из-за мизерного количества таких машин практически невозможно – легче найти иголку в стоге сена. Поэтому поступление в эту маленькую армию нового буксира тяжелого класса Scania 660S CS20N на шасси 8 х 8 вызывает большой интерес экспертов.

Однако сенсации не произошло. Как пишет вебсайт EMPL, срочное приобретение этого великана осуществлено для укрепления обороноспособности страны. Тяжелый эвакуатор такого класса для буксировки поврежденных машин – единственный на весь армейский парк спецтранспорта.

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Строительство осуществила австрийская компания EMPL Fahrzeugwerk. Выбор пал на алюминиевый кузов с маркировкой EH/W 200 BISON. Эта версия регулярно поставляется гражданским заказчикам и наполнена типовыми инструментами помощи на дороге.

Однако армия запросила дополнить перечень эвакуационной рабочей атрибутики и инструментария специализированным оборудованием. Для этого пришлось в переднем бампере установить 8-тонную лебедку для самовытягивания или подтягивания другого колесного или гусеничного транспорта, разборки завалов на дорогах и тому подобное.

660-сильный армейский эвакуатор самой маленькой армии Европы. Фото: EMPL

В дополнительном перечне появились электрогенератор на выдвижной основе, мощный компрессор, раздвижная световая мачта. Новизной в комплектовании также есть еще один интересный элемент – передняя обшивка получила резиновые накладки, предназначенные для проталкивания препятствий.

Из стандартного комплектования здесь осталось все буксировочное оборудование (осевые вилки, круглые обручи, кандалы, набор роликов по периметру, манипуляторная стрела, стандартные тросовые лебедки и т.д.). Основная лебедка TR 200/7 установлена на телескопической руке с местом для размещения двух запасных колес.

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Шасси Scania 660S с колесной формулой 8×8 и удивительно высоким вариантом кабины CS20N также оправдано. Это – практически танк на колесах. Четырехосный автомобиль имеет двигатель V8 мощностью 660 лошадиных сил и обустроенный высокий спальный салон.