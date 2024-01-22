Армейские медики Харьковского участка фронта получили четыре кареты скорой медицинской помощи, приобретенные волонтерскими движениями.

Автомобили пришли в регион в рамках инициативы "Ukraine is calling", организованной общиной украинцев в Люксембурге. К проекту, кроме волонтеров, присоединилось правительство Латвии, указано в официальном сообщении Харьковской областной военной администрации,

Машины медицинской помощи на шасси Mercedes-Benz Sprinter не новые, но в хорошем техническом состоянии и надлежащей комплектации. Автомобили такого исполнения в автопарках медицинских учреждений распространены и имеют хорошие отзывы механиков и водителей.

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Прежде всего такое уважение к спецтранспорту связано с экономичным 162-сильным дизельным двигателем. Он в смешанном режиме расходует до 10 литров солярки на 100 километров пробега. К тому же имеет хороший моторесурс. Неисправности бывают, как и в каждой машине, но частым выходом из строя автомобиль не донимает: Sprinter считается одним из самых популярных и надежных транспортных средств медицинского сегмента.

На месте медикам нужно будет только доукомплектовать карету скорой помощи необходимым расходным материалом и некоторым инструментарием в соответствии с назначением. Фото: Харьковская ОГА

Автомобили гражданского исполнения со стандартной колесной формулой 4х2 будут приписаны к стабилизационным пунктам и военным госпиталям, где работы в режиме 24/7 хватает. Для этого их даже не придется камуфлировать – признанная ООН и международным Красным крестом колористика медицинского транспорта свидетельствует о гуманитарной миссии.

"Вопрос поддержки украинских воинов является приоритетным. Каждая такая машина будет спасать жизнь и здоровье защитников", — отметил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов во время передачи техники военным медикам.

В этом же транше защитникам, отражающих атаки оккупантов на Харьковщине, передали два дрона и антидроновое ружье, которым можно заглушить сигнал и "посадить" дроны врага.