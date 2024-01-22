Армійські медики Харківської ділянки фронту отримали чотири карети швидкої медичної допомоги, придбані волонтерськими рухами.

Автомобілі прийшли в регіон в межах ініціативи «Ukraine is calling», організованої громадою українців у Люксембурзі. До проєкту, окрім волонтерів, долучився уряд Латвії, зазначено в офіційному повідомленні Харківської обласної військової адміністрації,

Машини медичної допомоги на шасі Mercedes-Benz Sprinter не нові, але в гарному технічному стані та належній комплектації. Автомобілі такого виконання в автопарках медичних установ поширені й мають гарні відгуки механіків та водіїв.

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Передусім така повага до спецтранспорту пов’язана з економічним 162-сильним дизельним двигуном. Він у змішаному режимі витрачає до 10 літрів солярки на 100 кілометрів пробігу. До того ж має гарний моторесурс. Несправності бувають, як і у кожній машині, але частим виходом з ладу автомобіль не дошкуляє: Sprinter вважається одним з найбільш популярних та надійних транспортних засобів медичного сегмента.

На місці медикам потрібно буде тільки доукомплектувати карету швидкої допомоги необхідним розхідним матеріалом та деяким інструментарієм відповідно до призначення. Фото: Харківська ОВА

Автомобілі цивільного виконання зі стандартною колісною формулою 4х2 будуть приписані до стабілізаційних пунктів і військових госпіталів, де роботи в режимі 24/7 вистачає. Для цього їх навіть не доведеться камуфлювати – визнана ООН та міжнародним Червоним хрестом кольористика медичного транспорту свідчить про гуманітарну місію.

"Питання підтримки українських воїнів є пріоритетним. Кожна така машина рятуватиме життя та здоров’я захисників", - зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час передачі техніки військовим медикам.

У цьому ж транші захисникам, що відбивають атаки окупантів на Харківщини, передали два дрони та антидронову рушницю, якою можна заглушити сигнал і "посадити" дрони ворога.