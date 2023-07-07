Харків, який досі часто зазнає ракетно-бомбових ударів, пне перестає дбати за озеленення. Для цього мерія придбала відразу десять міні-тракторців для впорядкування газонів.

Дві міні-косарки отримав поневічений війною Салтівський район. Тепер тамтешні комунальники матимуть змогу швидше наводити красу й повертати житловий масив до мирного життя.

Як повідомляє мерія, один такий тракторець замінює вісім робітників з наплічними бензиновими мотокосами. Таким чином, нові технології дозволяють витісняти ручну працю й значно полегшують догляд за газонами.

«Влітку одна з найважчих та найбільш масштабних робіт з благоустрою територій - це косіння трави. Нова техніка стала незамінним помічником у підтриманні чистоти у дворах. Цього сезону також було придбано близько 200 одиниць обладнання малої механізації», - підкреслили у КП «Харківблагоустрій».

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Як з’ясувала редакція Авто24, комунальне підприємство приросло тракторцями Stihl для стрижки газонів на великих площах. За один прохід міні-трактор своїми трьома ножами під днищем прокошує 125-сантиметрову смугу. При цьому оператор машини, навчання якого не потребує багато часу, може бічним важелем ножової деки регулювати висоту покосу у восьми положеннях зрізу трави від 3 до 10 сантиметрів. Це зручно при обкошуванні штучних перепон чи якихось рельєфних перепадів.

У підкапотній моторній ніші стоїть 20-сильний бензиновий двигун, що запускається електричним стартером. Для роботи у сутінках тут є дві потужні передні фари, але плафонів повороту, габариту та стоп-сигналів тракторець не має. Так що на дорогу загального користування цей малюк права виїзду позбавлений.

Єдине місце, де він може пересуватися – дворові проїзди та пішохідні доріжки для заїзду в зону покосу. При цьому трактор серії Т6 при максимально піднятій деці косарки може вільно перетинати бордюри заввишки до 10 см.

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Оскільки це технологічний транспорт, то він експлуатується без відповідної реєстрації, державні номерні знаки не отримує, а його водієві не обов’язково мати посвідчення тракториста. Однак інструктаж з техніки безпеки оператор має пройти, як і опанувати водіння та операційні режими роботи.