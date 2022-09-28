Завершення бойових дій на Харківщині дозволило почати роботи з розчистки та відновлення доріг.

"Зараз у області працюють більше 10 державних та приватних компаній – усі разом для максимально швидкого відновлення. Тільки вчора до робіт було задіяно 12 компаній, 129 робітників та 52 одиниці спецтехніки", – розповідає на своїй сторінці у соцмережі міністр інфраструктури Александр Кубраков.

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За два тижні дорожники очистили майже 200 кілометрів доріг. Завдяки цьому з’явилась можливість налагодження стабільного постачання гуманітарної допомоги для жителів громад.

Роботи ведуться на 6 ключових автошляхах:

М-03 Київ – Харків – Довжанський

Н-26 Чугуїв – Мілове

Т-21-10 Шевченко – Балаклія – Первомайський – Кегичівка

Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка

Т-21-22 Ізюм – Барвінкове

Т-21-17 Дергачі – Козача Лопань - /М-20/

"Зауважу, що усі роботи виконуємо в координації з військовими та вибухотехніками. Спільно визначаємо пріоритетні напрямки роботи та оперативно вирішуємо нагальні питання. Очікуємо, що уже зовсім скоро ЗСУ дадуть нам можливість повертати до життя транспортну інфраструктуру в чергових деокупованих громадах України", – пише Кубраков.