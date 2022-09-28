Завершение боевых действий в Харьковской области позволило начать работы по расчистке и восстановлению дорог.
"Сейчас в области работают более 10 государственных и частных компаний – все вместе для максимально быстрого обновления. Только вчера к работам было задействовано 12 компаний, 129 рабочих и 52 единицы спецтехники", – рассказывает на своей странице в соцсети министр инфраструктуры Александр Кубраков.
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Через две недели дорожники очистили почти 200 километров дорог. Благодаря этому появилась возможность налаживания стабильных поставок гуманитарной помощи жителям общин.
Работы ведутся на 6 ключевых дорогах:
- М-03 Киев – Харьков – Довжанский
- Н-26 Чугуев – Миловое
- Т-21-10 Шевченко – Балаклея – Первомайский – Кегичевка
- Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка
- Т-21-22 Изюм – Барвенково
- Т-21-17 Дергачи – Казачья Лопань - /М-20/
"Замечу, что все работы выполняем в координации с военными и взрывотехниками. Совместно определяем приоритетные направления работы и оперативно решаем срочные вопросы. Ожидаем, что уже совсем скоро ВСУ дадут нам возможность возвращать к жизни транспортную инфраструктуру в очередных деоккупированных общинах Украины", – пишет Кубраков.