Завершение боевых действий в Харьковской области позволило начать работы по расчистке и восстановлению дорог.

"Сейчас в области работают более 10 государственных и частных компаний – все вместе для максимально быстрого обновления. Только вчера к работам было задействовано 12 компаний, 129 рабочих и 52 единицы спецтехники", – рассказывает на своей странице в соцсети министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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Через две недели дорожники очистили почти 200 километров дорог. Благодаря этому появилась возможность налаживания стабильных поставок гуманитарной помощи жителям общин.

Работы ведутся на 6 ключевых дорогах:

М-03 Киев – Харьков – Довжанский

Н-26 Чугуев – Миловое

Т-21-10 Шевченко – Балаклея – Первомайский – Кегичевка

Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея – Гороховатка

Т-21-22 Изюм – Барвенково

Т-21-17 Дергачи – Казачья Лопань - /М-20/